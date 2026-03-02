Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

Руското генерално консулство в Дубай даде препоръки и инструкции на руските граждани, които са блокирани в ОАЕ заради войната без да могат да напуснат страната заради отменените полети и затвореното въздушно пространство. Припомняме, че в момента в популярната туристическа дестинация има над 20 000 туристи от Руската федерация, които нямат възможност да се приберат у дома. Още: Хотели в Дубай гонят блокираните заради войната туристи

Какво им предложи руското консулство в официалния си канал в Telegram? В четири последователни картинки от дипломатическото представителство обясняват на бедстващите туристи:

1. Да се свържат с туроператорите и да ги помолят да удължат престоя им като бъдат готови да бъдат прехвърлени на място с по-малко звезди и по-лош пакет услуги. "Ултраолинклюзив вече няма да има", добавят оттам в почти ехиден тон;

2. Ако не пътуват организирано, а самостоятелно, да се опитат да се договорят със самия хотел по някакъв начин;

3. Да оценят финансовите си възможности и ако не им стигат пари, за да останат в сщия хотел, да се насочат към друг;

4. И чак В КРАЕН СЛУЧАЙ, "ако сте сираци или социофоби без риятели и познати" и нямате средства да си платите в който и да било хотел, а сегашният ви хотел не е съгласен да ви остави да живеете в него безплатно - само в този случай пишете на консулството на посочения имейл и тогава от диплоатическата мисия ще ви потърсят някакъв вариант чрез доброволци и при "спартански условия".

Същата публикация по-късно беше препубликувана и в официалния канал в Telegram на руското Министерство на външните работи, където този хумор явно също бе оценен.