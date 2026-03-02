Любопитно:

Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

02 март 2026, 17:08 часа 381 прочитания 0 коментара
Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

Руското генерално консулство в Дубай даде препоръки и инструкции на руските граждани, които са блокирани в ОАЕ заради войната без да могат да напуснат страната заради отменените полети и затвореното въздушно пространство. Припомняме, че в момента в популярната туристическа дестинация има над 20 000 туристи от Руската федерация, които нямат възможност да се приберат у дома. Още: Хотели в Дубай гонят блокираните заради войната туристи

Какво им предложи руското консулство в официалния си канал в Telegram? В четири последователни картинки от дипломатическото представителство обясняват на бедстващите туристи:

1. Да се свържат с туроператорите и да ги помолят да удължат престоя им като бъдат готови да бъдат прехвърлени на място с по-малко звезди и по-лош пакет услуги. "Ултраолинклюзив вече няма да има", добавят оттам в почти ехиден тон;

2. Ако не пътуват организирано, а самостоятелно, да се опитат да се договорят със самия хотел по някакъв начин;

3. Да оценят финансовите си възможности и ако не им стигат пари, за да останат в сщия хотел, да се насочат към друг;

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

4. И чак В КРАЕН СЛУЧАЙ, "ако сте сираци или социофоби без риятели и познати" и нямате средства да си платите в който и да било хотел, а сегашният ви хотел не е съгласен да ви остави да живеете в него безплатно - само в този случай пишете на консулството на посочения имейл и тогава от диплоатическата мисия ще ви потърсят някакъв вариант чрез доброволци и при "спартански условия".

 

Същата публикация по-късно беше препубликувана и в официалния канал в Telegram на руското Министерство на външните работи, където този хумор явно също бе оценен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ОАЕ Дубай руски туристи Русия война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес