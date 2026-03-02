Австрия представи първия си военен сателит (СНИМКИ)

Австрийската федерална армия (Бундесхерът) представи демонстрационна версия на един от своите пет спътника „Бийкънсат“ (BEACONSAT). Очакванията са чрез спътника да се получават и данни за заглушаването на сигнали и фалшифицирането на данни за географско местоположение от противници, което може да е от съществена важност при военни конфликти, както многократно се видя във войната на Русия срещу Украйна.

Въпреки компактните си размери – 450 мм височина и по 300 мм дължина и ширина – конструкцията с тегло 32 кг е най-големият спътник, разработен досега в Австрия. Той ще бъде изстрелян в ниска околоземна орбита през февруари 2027 година с ракета от типа „Фалкон-9“ от площадка на „Спейс Екс“ в Калифорния.

В продължение на една година спътникът „Бийкънсат“ ще разпознава и анализира смущаващи сигнали. Скоро след това в Космоса ще бъдат изстреляни три спътника по австрийско-нидерландския проект за спътници в ниска и много ниска околоземна орбита LEO2VLEO (Low Earth Orbit to Very Low Earth Orbit).

Още: Швейцария и Австрия уплашени: Неутралитетът вече не ни пази

Разходите на Министерството на отбраната за „Бийкънсат“ възлизат на един милион евро, като Европейската космическа агенция осигурява допълнително 500 000 евро.

Министърът на отбраната Клаудия Танер, която посети производствените халета за новата техника, подчерта значението на проекта. Това не само ще защити австрийските военни, но и ще намали зависимостта на Австрия от трети държави като й даде възможност да събира и анализира данни самостоятелно.

На косъм от голяма катастрофа: Сателитът "Старлинк" почти се сблъска с китайски спътник

Anfang 2027 wird das Bundesheer seinen ersten Satelliten ins Weltall schießen. Mit BEACONSAT sollen Störsender, die Signale absichtlich oder unabsichtlich unterbrechen, aufgespürt und Daten gesammelt werden. Durch Jamming-Methoden droht Truppen im schlimmsten Fall… pic.twitter.com/PtiArtYBY6 — Klaudia Tanner (@tannerklaudia) March 2, 2026