Дим се издига над посолството на САЩ в Кувейт. Лондон евакуира семействата на военнослужещите в Кипър (ВИДЕО)

Дим се издига в близост до посолството на САЩ в Кувейт, като гражданите са призовани да стоят далеч от сградата поради "продължаващата заплаха от ракетни атаки и удари с дронове". В Кувейт Сити, близо до американския дипломатически комплекс в Баян, се носи гъст черен дим в небето. Районът бе обект на последната вълна от ирански удари с дронове и ракети. Според кореспондент на AFP няма потвърждение за директни щети на самото посолство.

Същевременно Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви евакуацията на семейства на военнослужещи от авиобазата Акротири в Кипър, която беше атакувана от Иран. Това беше първата атака срещу британски военен обект след ракетната атака на либийски бойци през 1986 г. Британски официални лица обявиха, че базата в Кипър остава оперативна, но с повишени мерки за защита.

САЩ предупреждават и Йордан за възможни ракетни удари.

#BREAKING:🇮🇷🇰🇼🇺🇸 Smoke columns are rising from the American embassy in Kuwait. pic.twitter.com/KyNsI31SNO — Global War Report. (@GlobeWarReport) March 2, 2026

