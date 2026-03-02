Спорт:

Дим се издига над посолството на САЩ в Кувейт. Лондон евакуира семействата на военнослужещите в Кипър (ВИДЕО)

Дим се издига в близост до посолството на САЩ в Кувейт, като гражданите са призовани да стоят далеч от сградата поради "продължаващата заплаха от ракетни атаки и удари с дронове". В Кувейт Сити, близо до американския дипломатически комплекс в Баян, се носи гъст черен дим в небето. Районът бе обект на последната вълна от ирански удари с дронове и ракети. Според кореспондент на AFP няма потвърждение за директни щети на самото посолство.

Същевременно Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви евакуацията на семейства на военнослужещи от авиобазата Акротири в Кипър, която беше атакувана от Иран. Това беше първата атака срещу британски военен обект след ракетната атака на либийски бойци през 1986 г. Британски официални лица обявиха, че базата в Кипър остава оперативна, но с повишени мерки за защита. 

САЩ предупреждават и Йордан за възможни ракетни удари.

