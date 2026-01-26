Въпреки солидните покупки Русия не е изстреляла срещу Украйна нито една иранска балистична ракета

Русия не е извършила нито едно потвърдено изстрелване на иранска балистична ракета срещу Украйна по време на пълномащабната война, съобщи украинското военно разузнаване (ГУР) пред Kyiv Independent на 26 януари. Въпреки че Техеран е доставил над 350 ракети с малък обсег Fath-360 на Москва, Украйна все още не е потвърдила тяхното разполагане срещу цели на своя територия, уточни говорителят на ГУР Андрий Юсов.

Причините за това могат да бъдат „възможни ограничения от технически или политически характер“, добави той, без да изключва възможността Русия да е провела тестови изстрелвания на собствена територия.

Подкрепата на Иран за войната на Русия в Украйна

Иран е предоставил на Русия още през есента на 2024 г. ракетите Fath-360 – балистични оръжия с малък обсег, достигащ до 120 километра, способни да носят 150-килограмова бойна глава.

Експерти описват ракетата като тактическо оръжие, което може да се използва за нанасяне на удари по военни цели, намиращи се недалеч от фронтовата линия, което позволява на Руската федерация да пести по-скъпи ракети като „Искандер“ и да ги пази за атаки по-навътре в украинска територия.

Доставката от Техеран към Москва подчертава задълбочаващото се руско-иранско партньорство по време на войната на диктатора Владимир Путин. Ислямската република вече е доставяла на руснаците своите "камикадзе" дронове „Шахед“, които в Русия се произвеждат с името "Геран-2".

Юсов подчерта, че Кремъл продължава да поддържа тесни връзки с Иран.

Ракети за около 3 млрд. долара

Bloomberg по-рано съобщи, позовавайки се на неназован западен служител по сигурността, че Иран е продал на Русия ракети на стойност около 2,7 милиарда долара по договори, започнали още през октомври 2021 г. – месеци преди началото на пълномащабната инвазия в Украйна: Иран е продал на Путин ракети за близо 3 млрд. долара.

Снимка: Getty Images

Оръжията включват „стотици“ ракети Fath-360, близо 500 други балистични ракети с малък обсег и около 200 ракети за противовъздушна отбрана, твърди източникът на Bloomberg.

Юсов заяви пред Kyiv Independent, че няма информация за разполагането от руските сили на други ракети, доставени от Иран, например ракети "земя-въздух".

Режимът в Иран се клати

Макар Иран да се е превърнал в един от най-близките съюзници на Москва през последните години, стабилността на иранския режим наскоро беше разклатена от масови протести в страната. Насилственото потушаване на демонстрациите от властите, което доведе до смъртта на хиляди хора, потенциално над 16-17 000, накара американския президент Доналд Тръмп да заплаши Техеран с военна интервенция. Досега републиканецът се въздържа от военни действия, след като получи уверения от Техеран, че убийствата на протестиращи уж са спрели.

Страховете от американска интервенция в Иран бяха подсилени от военната операция на Вашингтон във Венецуела в началото на януари, която доведе до залавянето на диктатора Николас Мадуро, друг съюзник на Русия.

Администрацията на Тръмп също така проведе удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г., докато израелските и иранските сили си разменяха въздушни атаки през същия месец като част от 12-дневната война.

