Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран

13 март 2026, 22:35 часа
Турция предприема необходимите мерки срещу всички заплахи, нарушаващи въздушното й пространство, както направи миналата нощ, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция. Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, а по-късно Министерството на националната отбрана съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била обезвредена от елементи на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие.

Турция подхожда "с голяма предпазливост спрямо заговори, клопки и провокации, целящи да въвлекат страната във война", подчерта Ердоган. Той добави, че "да задържим нашата страна далеч от това огнище е нашият най-важен приоритет".

Президентът също така призова гражданите да бъдат внимателни пред лицето на "религиозните и етнически напрежения, разпалени на фона на атаките срещу Иран". Той говори по време на ифтар - вечеря за прекъсване на постите по време на свещения месец Рамазан.

Това е трета ракета, насочена към Турция, от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари. И при предишните два случая от 4 и 9 март иранските балистични ракети бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза тогава на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

Посланикът на Иран в Анкара Мохамад Хасан Хабиболахзаде заяви днес, че иранската страна не може да си обясни ситуацията с навлезлите във въздушното пространство на Турция ракети след началото на войната в Близкия изток. "За да решим ситуацията и да премахнем недоразуменията, предложихме да бъде създаден технически екип, който да разгледа въпроса по-подробно", добави той.

Елин Димитров Отговорен редактор
