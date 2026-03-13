Проф. Иво Христов: Войната около Иран е част от глобален сблъсък между големите сили

Войната около Иран не е просто конфликт в Близкия изток, а част от по-широк геополитически сблъсък между световните сили. Това заяви проф. Иво Христов, коментирайки причините и възможните последствия от ескалацията в региона. По думите му официалните причини за конфликта – петролът, ядрената програма на Иран и демокрацията – са само част от обяснението. „Това са външните ефекти. Истинските причини са много по-дълбоки“, заяви Христов.

Според него за Израел конфликтът е въпрос на екзистенциална сигурност. „Иран е единствената държава в региона, която теоретично може да унищожи Израел. Затова за Тел Авив тази война е въпрос на оцеляване“, посочи той. За Съединените щати обаче конфликтът има по-широко значение. „От гледна точка на САЩ това е война срещу Китай и Русия. Иран е важна подцел в този сблъсък“, смята Христов.

Анализаторът подчерта, че географското положение на Иран го прави изключително важен в глобалната политика. „Иран е нещо като Германия за Европа или България за Балканите – средната земя. Който контролира Иран, контролира ключови транспортни и енергийни коридори“, каза той.

Според него това включва както северно-южния коридор, който свързва Русия с Индийския океан, така и източно-западните маршрути, свързани с китайския проект „Един пояс, един път“. По думите на Христов Иран може да използва икономически натиск като част от стратегията си. „Ако САЩ се опитват да взривят Иран, иранците се опитват да взривят световната икономика и да принудят други държави да окажат натиск върху Вашингтон“, каза той.

Според него конфликтът може да повлияе сериозно върху цените на енергията и глобалните доставки. Анализаторът смята, че САЩ са изправени пред сложна ситуация. „Ако излязат от конфликта без ясно постигната цел, това ще бъде сериозен удар върху техния престиж като световен хегемон“, заяви Христов.

Той добави, че подобно развитие може да се отрази и на вътрешнополитическата ситуация в САЩ, особено преди предстоящите избори.