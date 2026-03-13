"Тактически сложна среда": Висш американски военен с признание за Ормузкия проток

Ормузкият проток е "тактически сложна среда" за гарантиране на сигурността, подчерта началникът на щаба на американските въоръжени сили Дан Кейн. Така той косвено призна, че в краткосрочен план няма да е възможно да се предотвратят иранските атаки срещу корабите, преминаващи по този стратегически маршрут, предаде Франс прес. На пресконференция с министъра на отбраната Пийт Хегсет началникът на генералния щаб обясни, че ще са необходими други военни действия, преди да може да се обмисли ескортирането на кораби.

Още: По-голямата беда заради Ормузкия проток: Не липса на петрол, а на храна

От своя страна, Хегсет увери, че американските военни планове от самото начало предвиждат гарантирането на сигурността в Ормузкия проток, като определи като "напълно нелепа" съобщение на Си Ен Ен, според което администрацията на Тръмп е подценила рисковете от затваряне на този морски път от Иран. "Това не е проток, в който ще позволим контролът да бъде оспорен или ще позволим блокиране на потока от търговски стоки", заяви той, без да обясни как ще бъде постигната тази цел. "Нямаме никакви явни доказателства", че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, добави министърът на отбраната в отговор на въпрос.

Още: Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера, че армията засега "не е готова" да ескортира петролни танкери в Ормузкия проток, но според него е "много вероятно" подобни ескорти да бъдат организирани до края на месеца. Във вторник министърът изтри послание, публикувано няколко минути по-рано, в което се съобщаваше, че американският флот е ескортирал първия петролен танкер, пресякъл Ормузкия проток. От своя страна, Белият дом опроверга информацията.

Още: Турски кораб е минал през Ормузкия проток