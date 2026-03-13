По-голямата беда заради Ормузкия проток: Не липса на петрол, а на храна

Не става въпрос само за петрол: войната в Иран заплашва да разпали отново инфлацията на храните – ценовият шок, който избирателите усещат най-пряко – в най-неподходящия възможен момент за президента Тръмп и републиканците. Това пише в материал агенция Axios. Ормузкият проток — парализиран от ирански заплахи и мини, пренася една трета от световните торове. За много американски фермери пролетният сезон на засаждане е само след седмици.

Американската федерация на фермерските бюра предупреди в писмо до Тръмп тази седмица, че „се очаква шоковете във веригата за доставки да доведат до още по-високи нива на вече рекордно високите цени на суровините“. Според AFBF, държавите от Персийския залив, които сега са застрашени от война, произвеждат близо 49% от световното производство на урея, критичен твърд азотен тор, и около 30% от амоняка.

САЩ също така получават около 97% от калия си от чуждестранни източници, плюс 18% от азота си и 13% от фосфата си. „Торовете не са опция за фермерите – те са критичен фактор, който определя добива на реколтата и в крайна сметка снабдяването с храна за американския народ“, каза президентът на AFBF Зипи Дювал.

„Това не е просто проблем, свързан със земеделието – това е проблем, свързан с продоволствената сигурност, и икономически проблем за цялата страна“, добави Дювал. „Когато земеделските производители се сблъскват с недостиг на доставки или увеличение на цените, тези последици се отразяват на цялата хранителна верига“, уточни той.

Инфлацията на храните, причинена отчасти от прекъсването на износа на зърно поради руската инвазия в Украйна през 2022 г., оказа силно влияние върху рейтинга на одобрение на президента Байдън. Сега новата война заплашва със същата верижна реакция: покачващи се цени на стоките, нарушени вериги за доставки, по-високи сметки за хранителни стоки. Моментът е особено опасен за Тръмп, който изрично се застъпваше за намаляване на цените на хранителните стоки, но беше критикуван, че не прави достатъчно, за да се справи с опасенията за достъпност.

Републиканците вече защитават война, която много избиратели възприемат като предателство. Рязкото покачване на цените на хранителните стоки би дало на демократите още едно мощно оръжие. Администрацията на Тръмп „подкрепя фермерите чрез безпрецедентен достъп до международни пазари, намалени данъци и подобрения в мрежата за безопасност на земеделските стопани“, казва говорител на Министерството на земеделието на САЩ.

„Президентът Тръмп използва всички налични инструменти, за да гарантира, че фермерите разполагат с необходимото, за да продължат земеделските си дейности – като подчертава, че дългосрочните ползи ще надхвърлят далеч всички краткосрочни смущения“.

По-високите цени на бензиностанциите винаги са били политически непопулярни. Едновременното разгневяване на фермерите и купувачите на хранителни стоки може да бъде особено токсично.