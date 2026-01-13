Лайфстайл:

Запали си от Хаменей: Женските лица от протестите в Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

Запали си от Хаменей: Женските лица от протестите в Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

Снимката на 25-годишната блогърка с ник Мортиша Адамс, която пали цигара от горящата снимка на иранския аятолах Али Хаменей се превърна в един от символите на протестите, които се провеждат в страната през последните седмици. Момичето е участвало в протестите от 2019 г. и тогава е била арестувана. Днес тя живее в Канада. По данни на правозащитниците в хода на уличните боеве в Иран са загинали от 600 до 6 000 души. Независимо от липсата на интернет в страната в медиите все пак се появяват снимки и видео кадри на протестиращите, сред които има и женски лица. Ето някои от тях, подбрани от телеграм-канала "Гласная".

Робина Аминиан

Студентка и дизайнерка от Техеран. Убита е с изстрел в главата на 8 януари, след като се присъединява към протестиращите. Властите се опитали да попречат на близките ѝ да вземат тялото ѝ, но в крайна сметка успяват тайно да я погребат. 

Наргиз Мохамади

Наргиз Мохамади е известната иранска опозиционерка, правозащитнчка и лауреат на Нобелова награда. Тя е задържана на 12 декември 2025 г. и при задържането си е жестоко пребита. Властите я обвиниха в "сътрудничество с правителството на Израел". Заради побоя Наргиз два пъти е приемана в Спешно отделение, повече от месец няма информация за състоянието ѝ.

Снимка: Getty images

Сарира Карими

Тя е ръководител на студентския съвет на Техеранския университет. След участието ѝ в протестите в дома ѝ е извършен обиск, а Сарира е арестувана. По-късно е освободена. Призовава студентите да се обединят и проявят солидарност на фона на протестите.

Мъртва съм от 47 години

На снимката се вижда възрастна жена с разкървавена уста. В иранските социални мрежи образът ѝ стана символ заради думите ѝ, че не страхува, защото е "умряла преди 47 години". Толкова време е минало от преминаването на властта в ръцете на религиозните фанатици.

Снимка: Гласная

Евгения Чаушева
