Запали си от Хаменей: Женските лица от протестите в Иран (СНИМКИ И ВИДЕО)

Снимката на 25-годишната блогърка с ник Мортиша Адамс, която пали цигара от горящата снимка на иранския аятолах Али Хаменей се превърна в един от символите на протестите, които се провеждат в страната през последните седмици. Момичето е участвало в протестите от 2019 г. и тогава е била арестувана. Днес тя живее в Канада. По данни на правозащитниците в хода на уличните боеве в Иран са загинали от 600 до 6 000 души. Независимо от липсата на интернет в страната в медиите все пак се появяват снимки и видео кадри на протестиращите, сред които има и женски лица. Ето някои от тях, подбрани от телеграм-канала "Гласная".

Young Iranian women smoking cigarettes with a little extra on the side 🔥 pic.twitter.com/SdCTPoGyh2 — Raylan Givens (@JewishWarrior13) January 11, 2026

Робина Аминиан

Студентка и дизайнерка от Техеран. Убита е с изстрел в главата на 8 януари, след като се присъединява към протестиращите. Властите се опитали да попречат на близките ѝ да вземат тялото ѝ, но в крайна сметка успяват тайно да я погребат.

#Breaking: The identity of another victim of the brutal suppression of anti-regime protests in #Iran has been confirmed. Robina Aminian, a 24-year-old university student from Marivan who was studying in #Tehran, was shot and killed by the regime’s security forces in the Velenjak… pic.twitter.com/t0UmOBAxAJ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026

Наргиз Мохамади

Наргиз Мохамади е известната иранска опозиционерка, правозащитнчка и лауреат на Нобелова награда. Тя е задържана на 12 декември 2025 г. и при задържането си е жестоко пребита. Властите я обвиниха в "сътрудничество с правителството на Израел". Заради побоя Наргиз два пъти е приемана в Спешно отделение, повече от месец няма информация за състоянието ѝ.

Снимка: Getty images

Сарира Карими

Тя е ръководител на студентския съвет на Техеранския университет. След участието ѝ в протестите в дома ѝ е извършен обиск, а Сарира е арестувана. По-късно е освободена. Призовава студентите да се обединят и проявят солидарност на фона на протестите.

Sarira Karimi, a student union leader in University of Tehran, has been arrested by security forces. She is being kept in an unknown location.



Be her voice and demand her release! pic.twitter.com/v4esG5roBR — Arash Azizi آرش عزیزی (@arash_tehran) January 1, 2026

Мъртва съм от 47 години

На снимката се вижда възрастна жена с разкървавена уста. В иранските социални мрежи образът ѝ стана символ заради думите ѝ, че не страхува, защото е "умряла преди 47 години". Толкова време е минало от преминаването на властта в ръцете на религиозните фанатици.

A brave Iranian woman, who is bloodied amid an #Iran regime crackdown on pretests, continues on. She and others are fearless. https://t.co/9VMIFKtSkp — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 7, 2026

Снимка: Гласная

