Заради напрежението: Отменени полети от Турция до Иран

Авиокомпании продължават да отменят полетите си от Турция до Иран заради политическата ситуация в страната. И днес са отменени шест полета от Истанбулското летище към Техеран, показва проверка на БТА. Сред авиокомпаниите, които са взели такова решение, са "Търкиш еърлайнс", както и иранските "Табан еър", "Ата еърлайнс", "Кешим еър". Сред отменените полети към Иран са и тези за Шираз, показва още справката на информационното табло за полетите.

ОЩЕ: Иран започва да представя протестите като следваща фаза във войната с Израел и САЩ (ВИДЕО)

Полети на "Търкиш еърланйс" към иранската столица няма да бъдат осъществени и в утре (13 януари).

Има обаче и авиокомпании, които въпреки ситуацията в Иран, продължават да летят към Ислямската република. Това са иранските "Ираниан еъртур" и "Махан еър".

Безредици в Иран

Отмяната на полети към Иран започна в петък след усложняването на обстановката в страната заради протестите. Късно вечерта дойде и първият официален коментар на Турция за ситуацията в Техеран.

Външният министър Хакан Фидан заяви, че протестите са подстрекавани и от фактори извън страната и Израел също се опитва да се възползва от тях. Той обаче изрази мнение, че протестите няма да постигнат резултата, който биха искали да видят в Тел Авив. Хакан Фидан припомни и позицията на Турция, че е време в Техеран да бъдат реалисти, да предприемат политика на разбирателство с другите страни в региона и да гледат в посока, която би донесла стабилност в него.

Турция има обща граница с Иран от 500 километра с три гранично-пропускателни пункта.