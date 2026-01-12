Любопитно:

Заради напрежението: Отменени полети от Турция до Иран

12 януари 2026, 12:35 часа 274 прочитания 0 коментара
Заради напрежението: Отменени полети от Турция до Иран

Авиокомпании продължават да отменят полетите си от Турция до Иран заради политическата ситуация в страната. И днес са отменени шест полета от Истанбулското летище към Техеран, показва проверка на БТА. Сред авиокомпаниите, които са взели такова решение, са "Търкиш еърлайнс", както и иранските "Табан еър", "Ата еърлайнс", "Кешим еър". Сред отменените полети към Иран са и тези за Шираз, показва още справката на информационното табло за полетите.

ОЩЕ: Иран започва да представя протестите като следваща фаза във войната с Израел и САЩ (ВИДЕО)

Полети на "Търкиш еърланйс" към иранската столица няма да бъдат осъществени и в утре (13 януари). 

Има обаче и авиокомпании, които въпреки ситуацията в Иран, продължават да летят към Ислямската република. Това са иранските "Ираниан еъртур" и "Махан еър".

Безредици в Иран

Отмяната на полети към Иран започна в петък след усложняването на обстановката в страната заради протестите. Късно вечерта дойде и първият официален коментар на Турция за ситуацията в Техеран.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Външният министър Хакан Фидан заяви, че протестите са подстрекавани и от фактори извън страната и Израел също се опитва да се възползва от тях. Той обаче изрази мнение, че протестите няма да постигнат резултата, който биха искали да видят в Тел Авив. Хакан Фидан припомни и позицията на Турция, че е време в Техеран да бъдат реалисти, да предприемат политика на разбирателство с другите страни в региона и да гледат в посока, която би донесла стабилност в него.

Турция има обща граница с Иран от 500 километра с три гранично-пропускателни пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Турция Иран протести отменени полети
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес