Иран започва да представя протестите като следваща фаза във войната с Израел и САЩ (ВИДЕО)

Масовите протести в Иран до такава степен заплашват режима на аятоласите, че властта вече ги приписва на външните врагове САЩ и Израел, вероятно за да има претекст, под който да смаже демонстрациите със сила. Някои представители на режима определиха продължаващите протести като следваща фаза на войната между Израел и Иран, а на 11 януари Иранската революционна гвардия намеси и Съединените щати, като заяви, че „бунтовете“ са довели до смъртта на стотици хора и са „продължение на 12-дневната война“ със САЩ и Израел от юни 2025 г.

Революционната гвардия твърди, че САЩ и Израел са въоръжили „терористи“, за да предизвикат хаос в Иран, а не че гражданите желаят смяна на властта заради рязко влошеното икономическо състояние.

Иранският президент: "Докараха ни терористи от чужбина"

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ и Израел целят да предизвикат вътрешни безредици в Иран под претекст икономически проблеми. "Те докараха терористи в страната от чужбина. Запалиха джамии. Запалиха хора, обезглавиха някои. Тези хора не принадлежат на тази страна. Ако някой принадлежи на тази страна, нека протестира, и ние ще чуем протеста му, ще го изслушаме и ще го решим. Те убиват невинни хора на място, запалват пожари - това не е нещо, което може да бъде прието", заяви той.

Не е ясно към кого се обръща Пезешкиан, след като десетки хиляди иранци са по улиците, включително младежи, и след като няма данни за заловени израелци или американци на място.

NEW: Iranian President Pezeshkian speaks about protests:



They brought terrorists into the country from abroad. They set fire to mosques.



They set fire people, beheaded some.



These people do not belong to this country. If someone belongs to this country, let them protest, and… pic.twitter.com/GRqzHbqCCD — Clash Report (@clashreport) January 11, 2026

"Моля нашите скъпи съграждани, както и преди, да се съберат във всеки квартал и да не позволяват безредици. На скъпите младежи, които в това отношение, въз основа на анализи, създадени в съзнанието им – правилни или погрешни – молим да не се подвеждат от тези бунтовници и терористи. Америка и Израел седят там и ги учат: „Продължавайте, ние също сме тук". Същите, които удариха тази страна и убиха нашите младежи и деца, сега заповядват на тези хора да вършат тази работа, казвайки: „Ние сме тук, вие разрушавайте, а ние ще дойдем след вас". Семейства, моля ви, не позволявайте на младежите ви да се смесват с бунтовници и терористи, които идват да обезглавяват и убиват хора", твърди още той, молейки за диалог.

Война със САЩ и Израел на 4 фронта

Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви на 11 януари, че Иран е във война със САЩ и Израел на четири фронта - когнитивен, икономически, военен и терористичен.

„Военният“ фронт вероятно се отнася до 12-дневния конфликт през юни, докато „тероризмът“ може би касае виждането на режима за продължаващите протести, които са поредното предизвикателство пред режима на аятолах Али Хаменей след масовите демонстрации "Жена, живот, свобода" от 2022 г.

Галибаф предупреди Съединените щати да не правят „грешни изчисления“ и заплаши, че Иран може да нападне американски военни бази в региона или Израел, ако САЩ атакуват Иран. Той отбеляза, че Техеран няма да се ограничи до реактивни действия и ще отговори въз основа на своето възприятие за заплахата.

🤡 Iran threatens the United States with strikes



Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said:



“If the United States launches a military attack, both the occupied territories and U.S. military facilities and shipping hubs will become legitimate targets for us.”… pic.twitter.com/ex9fZikPKK — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

Как реагират САЩ и Израел?

В същото време американският президент Доналд Тръмп продължава да повтаря, че Щатите ще ударят "силно" Иран, ако режимът убива хора. А това всъщност се случва от две седмици - според базираната в САЩ правозащитна организация HRANA, цитирана от Reuters, има най-малко 490 загинали протестиращи и 48 убити служители по сигурността. Над 10 600 души са арестувани в рамките на две седмици, откакто протестите избухнаха на 28 декември 2025 г.

The Wall Street Journal публикува материал, според който на 13 януари американският президент Доналд Тръмп ще бъде запознат с проектосценарии какво биха могли да направят САЩ по отношение на намеса в Иран. Сред обсъжданите опции са и военни действия, но също и нови санкции, кибератаки и подкрепа за опозицията. На 10 януари The New York Times съобщи, че Тръмп „сериозно обмисля“ военни удари срещу Иран в отговор на бруталните репресии на режима срещу протестите, но „все още не е взел окончателно решение“. Подобни сценарии описва и Axios.

Footage from Gorgan, Golestan, Iran reportedly very recent. People are still on the streets continuing their protest. pic.twitter.com/wW6SNjZR6n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

Израел „внимателно следи“ последиците от демонстрациите в Иран, заяви в неделя премиерът на страната Бенямин Нетаняху. Той подкрепи протестите. "Народът на Израел, целият свят, е възхитен от огромния героизъм на гражданите на Иран“, заяви Нетаняху в началото на седмичното заседание на кабинета, цитиран от The Times of Israel. Той осъди убийството на цивилни граждани и изрази надежда, че ще възстанови отношенията между Израел и Иран, след като страната „се освободи от игото на тиранията“.

More from Tehran and Shiraz today. Footage coming out has dropped sharply due to IRGC/Basij raids searching for Starlink terminals, and extreme jamming causing massive packet loss, making it nearly impossible to upload or send content. pic.twitter.com/4afXttKZls — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

Режимът в Техеран може да етикетира иранските протестиращи като „терористи“ и да свързва продължаващите демонстрации със САЩ и Израел като тактика за мотивиране на колебаещите се служители на силите за сигурност да предприемат репресивни мерки срещу протестите, анализира в същото време американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). По време на демонстрациите се наблюдаваха сцени, при които полицията слага оръжие и отказва да действа срещу гражданите, имаше и данни за отказ на служители по сигурността да стрелят по демонстранти. Престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави твърди, че десетки хиляди служители от силите за сигурност минават на страната на протестиращите, но няма независимо потвърждение за това: Шансовете аятолахът да бъде свален - анализ. 13 януари ще е ключов ден дали САЩ ще се намесят (ВИДЕО).

По-малко протести на 11 януари спрямо предходните дни

Анализаторите от ISW, които следят изкъсо случващото се, отчитат по-ниска степен на протестна активност в Иран на 11 януари в сравнение с последните дни. Това вероятно се дължи на националното прекъсване на интернет от страна на режима и действията срещу използването на сателитната система Starlink, което прекъсва комуникацията между протестиращите и води до информационно затъмнение за хората извън Ислямската република.

Отчетени са 22 протеста в 9 от 31 провинции от 00:00 часа местно време на 11 януари, 11 от които са били средни по размер (между 100 и 1000 участници) и шест от които са били големи (над 1000 участници).

Повече загинали служители по сигурността спрямо всеки друг протест досега

Tehran, today: Protesters chant “This is the final battle, Pahlavi will return.” pic.twitter.com/7F5grlnHU3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

По време на настоящите протести са загинали повече ирански служители на силите за сигурност, отколкото по време на която и да е друга вълна от протести в Иран. Медиите, свързани с Революционната гвардия, съобщиха на 11 януари, че от началото на демонстрациите на 28 декември са загинали най-малко 114 служители на силите за сигурност на режима от Командването за правоприлагане (LEC), "Басидж" и самата Революционна гвардия, посочва ISW (числото е по-голямо спрямо данните на HRANA). LEC е основната служба за вътрешна сигурност на режима и отговаря за провеждането на обичайни полицейски дейности и поддържането на социален контрол. "Басидж" е паравоенна организация, която се фокусира главно върху разпространяването на пропагандата на режима, потискането на вътрешното несъгласие и провеждането на дейности по гражданска отбрана. Режимът също така разположи сухопътните сили на Революционната гвардия в някои райони по време на настоящата вълна от протести, въпреки че не е ясно дали всички смъртни случаи, съобщавани от медиите, свързани с гвардията, са от сухопътните войски.

Iranian protestors are marking the homes of IRGC, Basij leaders, and collaborators involved in the crackdown on unarmed protestors. They're also spraying the Derafsh Kaviani, a symbol of resistance, sovereignty, and pre-Islamic Persian identity. pic.twitter.com/xBrLw3504b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Иранските медии съобщиха, че в провинция Исфахан има най-голям брой смъртни случаи на LEC и Революционната гвардия – 30, следвана от 9 смъртни случая на "Басидж" и гвардията в провинция Газвин. Данните показват, че Революционната гвардия е била активна главно в западната част на Иран, което съответства на последните съобщения за разполагане на сухопътни сили в провинциите Керманшах и Западен Азербайджан.

Реалният брой на загиналите ирански силовици вероятно е по-висок от този, който съобщават медиите, свързани с Революционната гвардия, добавя ISW. Над 70 членове на силите за сигурност на режима загинаха по време на движението „Махса Амини“ през 2022-2023 г., което беше най-смъртоносната вълна от протести до настоящите демонстрации.

