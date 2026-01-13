740 евро заплата: Румънците обедняват все повече

Икономическите трудности в съседна Румъния се засилват. Доходите на румънците намаляват, докато разходите им се увеличават. Това сочи проучване на Националния статистически институт, публикувано на официалната страница на службата.

Официалните данни показват, че общият среден месечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 9420 леи (1850 евро) на домакинство и 3789 леи (744 евро) на човек.

В сравнение със същия период на 2024 г. общият среден месечен доход на домакинство се е увеличил с 14,1% на домакинство и с 14,9% на човек.

Общите средни месечни разходи на населението през третото тримесечие на 2025 г. са били 8079 леи (1587 евро) на домакинство и 3250 леи (638 евро) на човек, което е 85,8% от общия доход.

В сравнение със същия период на 2024 г. разходите са се увеличили с 15,2% на домакинство и с 16% на човек.

Животът в града - много по-скъп, отколоко на село

В градските райони средните месечни разходи на домакинство са били 9109 леи (1789 евро) - 1,3 пъти по-високи, отколкото в селските райони. Така човек, който живее в града, харчи средно с 3862 леи (758 евро) на месец или 1,5 пъти повече от човек, който живее на село.

Най-много пари румънците харчат за храна и безалкохолни напитки - 1553 леи (305 евро). Следват ги месечните разходи за жилище, вода, електричество, газ и други горива на стойност 735 леи (144 евро) на домакинство. 371 леи (72 евро) отиват за облекло и обувки, предаде БНР.

Разходите за транспорт на домакинство възлизат на 340 леи (67 евро), а тези за здравеопазване - 337 леи (66 евро).

Най-малко пари средно на месец домакинствата харчат за образование - само 13 леи (2,55 евро).

В градовете делът на разходите за данъци, вноски, такси и налози е със 7,8 процентни пункта по-висок, отколкото в селските райони.