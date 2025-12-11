Румъния вдига данъците върху жилищата, земите, колите, дивидентите и криптовалутата

Румъния действа с решителни данъчни мерки, за да овладее растящия бюджетния дефицит, който миналата година достигна 9,3% от брутния вътрешен продукт.

Конституционният съд на странат отхвърли оспорване на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) срещу закон, предвиждащ увеличение на данъците върху жилищата, земите, автомобилите и дивидентите от 1 януари 2026 г., съобщава телевизия "Диджи 24".

Закон по бързата процедура

Още: Румънските социалдемократи искат премахване на данък солариум

Законът е част от пакет мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Правителството го прокара в парламента по съкратена процедура през септември, но АУР го оспори в КС, който тогава постанови, че проектозаконът е частично неконституционен.

Законът беше приет повторно на 18 ноември и опозиционната партия отново внесе жалба в КС. Настоящото решение на съдиите постановява окончателно, че законът отговаря на конституцията и може да премине към обнародване.

Повишено облагане на имоти, земеделски земи, автомобили, дивиденти, криптовалута

Налице са текстове за съществени изменения в данъчното облагане, които засягат собствениците на имоти, земеделски земи, автомобили, както и доходите от дивиденти, криптовалута и други.

Още: Румъния връща ограничителните мерки заради Covid-19

Законът предвижда увеличение на данъците върху сградите както в градовете, така и в селата, а досегашните данъчни облекчения за стари жилища се премахват.

По отношение на земеделските земи отпада освобождаването от данък за неправителствените организации, лицата с увреждания и културните асоциации и за първи път се въвежда облагане на земеделски съоръжения като оранжерии, силози и складове.

При МПС-тата се въвежда данък за електрическите автомобили, а при хибридните автомобили данъчните облекчения се намаляват наполовина. За останалите автомобили се въвежда принципът "който замърсява, плаща", при който таксата се определя от капацитета на двигателя и нормата на замърсяване, предаде БТА.

Източник: iStock

Промени има и в сферата на дигиталните инвестиции, като печалбата от трансакции с криптовалута ще бъде облагана с 16% данък. 16% става и данъкът върху дивидентите. През 2016 г. той беше намален на 5%, за да се стимулират инвестициите, а впоследствие нарасна до 10%.

Още: Вот на недоверие срещу правителството и в Румъния

Такса за поръчки извън ЕС, глоби за фирмите

Румънците, поръчващи стоки извън Европейския съюз, вече ще плащат фиксирана такса от 25 леи (около 5 евро) за пратки на стойност под 150 евро. Мярката идва в момент, когато платформи като китайските Shein и Temu, както и турската Trendyol продължават да разширяват дейността си в Европа.

Дейността на фирмите също е засегната, като глобите за нелегален труд нарастват значително и могат да достигнат 1 милион леи (196 525 евро) без таван в зависимост от броя на работещите без договор служители.