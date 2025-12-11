Лайфстайл:

Румъния вдига данъците върху жилищата, земите, колите, дивидентите и криптовалутата

11 декември 2025, 09:19 часа 320 прочитания 0 коментара
Румъния вдига данъците върху жилищата, земите, колите, дивидентите и криптовалутата

Румъния действа с решителни данъчни мерки, за да овладее растящия бюджетния дефицит, който миналата година достигна 9,3% от брутния вътрешен продукт.

Конституционният съд на странат отхвърли оспорване на опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) срещу закон, предвиждащ увеличение на данъците върху жилищата, земите, автомобилите и дивидентите от 1 януари 2026 г., съобщава телевизия "Диджи 24".

Закон по бързата процедура

Още: Румънските социалдемократи искат премахване на данък солариум

Законът е част от пакет мерки за намаляване на бюджетния дефицит. Правителството го прокара в парламента по съкратена процедура през септември, но АУР го оспори в КС, който тогава постанови, че проектозаконът е частично неконституционен.

Законът беше приет повторно на 18 ноември и опозиционната партия отново внесе жалба в КС. Настоящото решение на съдиите постановява окончателно, че законът отговаря на конституцията и може да премине към обнародване.

Повишено облагане на имоти, земеделски земи, автомобили, дивиденти, криптовалута

Налице са текстове за съществени изменения в данъчното облагане, които засягат собствениците на имоти, земеделски земи, автомобили, както и доходите от дивиденти, криптовалута и други.

Още: Румъния връща ограничителните мерки заради Covid-19

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Законът предвижда увеличение на данъците върху сградите както в градовете, така и в селата, а досегашните данъчни облекчения за стари жилища се премахват.

По отношение на земеделските земи отпада освобождаването от данък за неправителствените организации, лицата с увреждания и културните асоциации и за първи път се въвежда облагане на земеделски съоръжения като оранжерии, силози и складове.

При МПС-тата се въвежда данък за електрическите автомобили, а при хибридните автомобили данъчните облекчения се намаляват наполовина. За останалите автомобили се въвежда принципът "който замърсява, плаща", при който таксата се определя от капацитета на двигателя и нормата на замърсяване, предаде БТА.

Източник: iStock

Промени има и в сферата на дигиталните инвестиции, като печалбата от трансакции с криптовалута ще бъде облагана с 16% данък. 16% става и данъкът върху дивидентите. През 2016 г. той беше намален на 5%, за да се стимулират инвестициите, а впоследствие нарасна до 10%.

Още: Вот на недоверие срещу правителството и в Румъния

Такса за поръчки извън ЕС, глоби за фирмите

Румънците, поръчващи стоки извън Европейския съюз, вече ще плащат фиксирана такса от 25 леи (около 5 евро) за пратки на стойност под 150 евро. Мярката идва в момент, когато платформи като китайските Shein и Temu, както и турската Trendyol продължават да разширяват дейността си в Европа.

Дейността на фирмите също е засегната, като глобите за нелегален труд нарастват значително и могат да достигнат 1 милион леи (196 525 евро) без таван в зависимост от броя на работещите без договор служители.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Румъния бюджетен дефицит данъци
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес