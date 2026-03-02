Войната в Украйна:

Подозрителен пакет пред руското посолство в Гърция: Някой им достави храна

02 март 2026, 17:09 часа 224 прочитания 0 коментара
Полицията в Гърция се отзова на сигнал за подозрителен пакет пред руското посолство в столицата Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Сигналът дойде понеделник следобед от минувач, който забелязал пакет, оставен пред сградата на посолствотов квартал "Халандри" и от предпазливост се обадил на спешния телефон. Служителите на реда реагираха бързо на мястото на инцидента, като отцепиха околността като предпазна мярка.

Някой им е достави храна

В крайна сметка сигналът е определен като фалшива тревога, съобщиха властите.

Предметът е бил подложен на стандартни протоколи за обезвреждане на бомби, преди властите да потвърдят, че е доставка на храна, оставена от куриер.

Районът е бил отворен отново малко след като е било дадено разрешение за достъп.

Това не е първият случай

Припомняме, че през април 2023 г. неизвестен мъж се опита да влезе в сградата на посолството, за да остави пакет, но му е било отказан достъпът.

През януари 2024 г. подозрителен плик беше открит в руското посолство в северното атинско предградие Палео Психико. При откриването му служителите на посолството незабавно уведомиха властите. Скоро след това на мястото пристигнаха членове на екипа за реагиране при бедствия на EMAK и експерти по обезвреждане на бомби от гръцката полиция (ELAS).

Следвайки стандартния протокол, пликът впоследствие беше транспортиран до Националната организация за обществено здравеопазване (EODY) за щателна проверка. ОЩЕ: Подозрителен плик в руското посолство в Гърция (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция руско посолство доставка на храна съмнителен пакет гръцка полиция
