Босна иска Русия да й върне важен исторически документ

Представителят на ръководството на Камарата на представителите на Босна и Херцеговина Денис Звиздич, е предприел инициатива за започване на преговори с Руската федерация за връщане на Хартата на Кулския бан от 12-ти век в Босна и Херцеговина, тъй като тя представлява важен исторически документ на Средновековна Босна, предаде хърватската медия "Индекс".

Оригиналът се намира в музея в Санкт Петербург, докато вторият документ, който всъщност е търговско споразумение с Дубровнишката република, се намира в архивите на този град.

Инициативата е адресирана до Министерството на гражданските работи на Босна и Херцеговина, а според Звиздич пише, че Хартата на Кулина бана е основен документ на босненската държавност и ключова част от културното наследство на Босна и Херцеговина.

„Международната практика позволява връщането на подобни ценни културни паметници чрез двустранни преговори и аз смятам, че сега е подходящият момент Босна и Херцеговина да започне официална процедура за връщане на този документ“, смята Звиздич.

Какъв вид харта е това?

Хартата на бан Кулин от 1189 г. представлява търговско споразумение между бан Кулин и дубровнишки търговци, гарантиращо им привилегиите за свободна търговия в рамките на Босна. Документът, който започва с латинските думи

„В името на Бога, амин...“, е написан на латински, но с елементи от староцърковнославянска и босненска писменост. Счита се за важен документ в историята на писмеността и езика. Хартата на бана на Кулин, освен че има историческа стойност, е и символ на добрите международни отношения между средновековна Босна и нейните съседи. ОЩЕ: Додик ядоса Сараево: Обеща да подари на Израел безценна книга, написана от сараевски евреи