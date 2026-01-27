Додик ядоса Сараево: Обеща да подари на Израел безценна книга, написана от сараевски евреи

Неформално босненският сърбски лидер Милорад Додик заяви, че по време на среща с израелския президент Исак Херцог ще предложи „връщането“ на Израел на Сараевската Агада, ценна ръкописна еврейска ритуална книга от 14-ти век, което предизвика силни реакции в босненската столица, предаде хърватската медия "Индекс". В публикация в профила си в социалната мрежа X, Додик написа, че Агадата „е станала обект на политическа злоупотреба с еврейското културно наследство“, поради което заяви, че ще предложи тя да се върне в Израел.

Тази книга обаче никога не е била в Израел. Всъщност тази ритуална книга, предназначена за еврейския празник Песах, е частично създадена в Испания през 14 век, донесена от евреи след преследване в Сараево и е напълно завършена през 17 век. Тя се е превърнала в част от богатата еврейска традиция на града.

Споровете за книгата

В края на миналата година ръководството на Националния музей на Босна и Херцеговина обяви, че ще продава копия на този документ и ще използва събраните средства в подкрепа на Газа . Този ход предизвика много противоречия .

"Използването на Агадата като символичен инструмент срещу Израел е дълбока обида за всички, които разбират нейното значение за еврейския народ. Намерението да се използва реплика на този безценен артефакт за финансиране на дейности в Газа е тревожен връх на враждебност към еврейския народ", написа Додик в мрежата X.