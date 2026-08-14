Загасиха пожара в Халкидики, но може да пламне отново

Пожарът на Халкидики е овладян засега. Няма активни огнища, но съществува опасност вятърът да разгори нови, каза пред медиите началникът на Гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Собствениците на вили вече могат да се завърнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават хотелиерите, цитирани от БНР. Пострадалите пожарникари са в болница без опасност за живота. Още: Гърция продължава борбата с пожарите

Поради силни ветрове и високи температури властите предупреждават за висок риск от пожари днес в областите Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. По пътищата на цялата страна са въведени извънредни мерки по контрол на трафика. Във връзка с празника на Богородица е засилено движението в цялата страна. Полицейските патрули са увеличени. Охраняват се всички църкви и манастири. Спряно е движението на товарни автомобили, за да се улесни трафика на леките коли. Още: Пожари на Крит и Лесбос, загинали пожарникари и евакуирани хора