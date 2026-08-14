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Пореден дрон падна в Румъния, издирват останките му

14 август 2026, 14:55 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Пореден дрон падна в Румъния, издирват останките му

Министерството на националната отбрана на Румъния е било информирано днес за паднал дрон в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на пет километра от границата с Украйна, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА. Сигнал за падналия обект е бил подаден през спешния телефон 112. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана, се посочва в прессъобщение на ведомството, изпратено до Аджерпрес. Целта е летяла на много ниска височина, се посочва в съобщението. Още: За трети път днес: Дрон навлезе в румънското въздушно пространство

„Дронът се е разбил в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети и няма жертви“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана. Военни пожарникари и рейнджъри претърсват зоната, за да открият останките. Екип на Министерството на националната отбрана с хеликоптер IAR PUMA 330 SOCAT е изпратен на мястото. Въздушната тревога, обявена на румънска територия във връзка с руските атаки срещу Украйна, е била прекратена в 12:30 ч., съобщава още Аджерпрес. Още: Отново: Морето изхвърли дрон на плаж в Румъния

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Румъния военни дрон въздушна тревога
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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