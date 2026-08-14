Тимчо Муцунски – върхът на пропагандата или върхът на делюзията (ВИДЕО)

На 12 август вечерта министърът на външната политика и търговията на Република Северна Македония даде интервю за телевизия „Сител“. В него за пореден път си позволи да представя пропагандата на ВМРО-ДПМНЕ като неоспорима истина и условие към Европейския съюз да му се отдаде честта, управляващите РСМ да му позволят да присъедини „многовековната македонска държава“ към него. Запитан, дали остава на позицията, че протоколите към Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република Българи и Република Северна Македония не са част от преговорната рамка, Муцунски, отговори йезуитски:

„А ние не трябва да приемаме тезата, че от формалноправна гледна точка протоколите от тези срещи на министрите на външните работи са наше формалноправно задължение. Същинският проблем е, че България е убедена в това, а България е убедена и това няколко пъти ни е подчертано в срещи с наши български колеги, че те смятат, че протоколите са формалноправно обвързващи документи за нашата държава и са част от преговорната рамка. Ние, ако я приемем тезата, че те са формалноправно обвързващи за нас, тогава ние ще трябва да приемем, че имаме задължение да й поставим срокове на историческата комисия да си приключи своята работа. Ние ще трябва да приемем задължение, което е произлязло, повтарям от протокол на срещи на двама министри на външните работи, че трябва на вас като медия да ви сложим цензура и поредица други „задължения“, които България казва, че са формалноправни, а ние не ги приемаме за такива, защото ако го приемем това, тогава ще почнат нашите двустранни проблеми с България през призмата на европейската интеграция". ОЩЕ: Нищо ново от Муцунски: Пак атака срещу България и искания за реципрочност

Некомпетентност, която не заслужава доверие

Това изказване в национален ефир е показателно не просто за крещящата некомпетентност на управляващите в Северна Македония, а категорично доказателство, че на тези хора не може да се има доверие и ЕС трябва сериозно да преразгледа стремежа си да преговаря с такива лица.

Разтълкувано на нормален език, Муцунски заяви, че властимащите от ВМРО-ДПМНЕ нямат никакво намерение да изпълняват, каквито и да е ангажименти, нямат никакво намерение да зачитат историческата истина, нямат никакво намерение да спазват, каквито и да е правила, които са свързани със зачитането и изпълнението на международни договори и споразумения и категорично отказват да управляват по демократичен начин. А внушението, че ограничаването езика на омразата, фалшивите новини и лъжите за България представяни в медиите в РСМ биха били „цензура“ е недвусмислено доказателство, че тази управляваща страната клика не зачита европейските ценности и не зачита правото на съществуване на хора с българско самосъзнание в РСМ. Само казаното до тук е показателно, че по никакъв начин, с тези управляващи, Северна Македония не заслужава да бъде част от ЕС.

Заключението на Муцунски, че ако изпълнят поетите, договорени и потвърдени от всички страни членки на ЕС ангажименти ще започнат истинските проблеми с България е пропаганда в най-чист вид. В цял свят, освен в управляваната от ВМРО-ДПМНЕ Северна Македония явно, изпълнението на поети ангажименти е решение на проблемите, а не тяхното начало! Нещо, което беше потвърдено от България и от всички лидери в ЕС през последните няколко години.

Изключително интересна и показателна е реакцията на Муцунски, на споделената от интервюиращия теза: „Ако от Брюксел кажат, че протоколите не са част от преговорната рамка и не са по-нататъшно условие за нашия интегративен път, това означава, че ние нямаме пречки, за да направим конституционните промени“ Министърът на външните работи и търговията на РСМ отговори: „А политиките, а политиката на разширяване в момента се основава на консенсус. Аз се съгласявам, че е много важно какво казват мнозинството държави членки на ЕС, какво казват институциите на ЕС, но все пак докато няма консенсус между всички държави членки ние по същество го имаме проблема.“

Нямат намерения за членство в ЕС

Казано по-ясно и кратко, Муцунски категорично подчерта, че правителството на ВМРО-ДПМНЕ няма никакво намерение да присъединява страната към ЕС. Министърът на външните работи и търговията на РСМ с усмивка поясни, че няма никакво значение, че България и останалите 26 страни членки на ЕС им казват: изпълнете договореното и процесът на присъединяването ви към ЕС започва. Дори няма никакво значение, че самата РСМ заедно с 27 държави членки на ЕС са се съгласили на т. нар. „Европейски консенсус“ („Френското предложение“), тъй като ВМРО-ДПМНЕ не иска страната в ЕС.

Поведението на управляващите РСМ в момента показва, че целта на лицемерното им повтаряне, че са за евроинтеграция на страната е само и единствено достъп до финансовите средства на ЕС.

Въпросът е, тези средства ще ги ползват за лично облагодетелстване, докато унищожават Северна Македония или ще ги делят със Сърбия и Русия?

Муцунски, след като обясни, че не слушат никой от ЕС и няма да изпълнят никакви договори и ангажименти, които държавата е поела, подчерта: „Това, което искаме е ясно разграничаване на същинските реформи от двустранни въпроси и ясен знак за европейските институции и за държавите членки, че трябва да се сложи край на искания свързани с нашата идентичност, история, език и култура. Защото от България все още ни се представят такива форми на искания, които са свързани с нашите евроинтеграционни процеси.“

Ако не разбирате, какво точно има предвид ето обобщение: „Вие (ЕС) сте длъжни да ни слушате нас! Ние утре може да кажем, че Германия е нашата идентичност, световната история е нашата история, френският език е нашият език и италианската култура е нашата култура! Изобщо не ни интересуват научни доказателства! Изобщо не ни интересуват исторически доказателства! Ние така искаме – вие сте длъжни да изпълнявате иначе няма да приемем да ни приемете за член на ЕС! Същевременно сте длъжни да ни давате пари, защото ние сме жертви на вашия стремеж да ни цивилизовате и приобщите към някакви си измислени европейски ценности, които категорично не зачитаме! Междувременно, ако някой в Северна Македония, каже че има различен от „многовековния македонски“ произход, той е предател! Ако каже, че има български произход - това не е човек, и ще бъде бит! Ако дипломатическото представителство на страната му си позволи да поиска зачитане на правата на гражданите и справедливи наказания за престъпниците – автомобилите им ще бъдат запалени! Това са нашите ценности и вие сте длъжни да ни дадете гаранции, че ще ги зачитате!“

Муцунски продължи с изисквания към ЕС: „За нас са от основно значение две неща. Първо, да имаме ясни гаранции, които или ще бъдат включени в нашата правна система: конституционни промени с отложено действие е един такъв модел, който предложихме или да има гаранции от европейските институции и също така за нас е важна концепцията на международноправна реципрочност в частта на човешките права. Тоест, когато България очаква от нас, ние да приемем българското малцинство в нашата конституция, най-малкото което може да направи е да ги зачита присъдите на Европейския съд за човешки права в частта на зачитането на основните човешки права на македонците, които живеят на територията на България.“

Господинът Муцунски, за пореден път демонстрира, че няма никакво значение, че слънцето изгрява от изток и залязва на запад. За него и управляващите РСМ, „многовековната македонска идентичност“ сама избира накъде ще се върти планетата Земя, и това че дори Марта Кос, комисарят по разширяване на ЕС, в Скопие преди месец каза: „Нито една страна членка не е получила гаранции.“ няма никакво значение!

Делюзията на Муцунски

Това, че министър на външните работи и търговията на държава кандидат за членство в ЕС не прави разлика между институции на ЕС, преговорна рамка за членство в ЕС и решения на „Европейския съд за правата на човека“ касаещи друга държава, трябва да е ясен сигнал за Фон дер Лайен, Коща, Кос и компания, че е време да спрат да си губят времето в разговори с некомпетентни лица с ясно изразени налудни психически разстройства - делюзия!

Един въпрос към хората с произход от Северна Македония, които живеят в Република България: Вие искате ли да бъдете третирани така, както са третирани хората с български произход в РСМ? Трябва ли да ви бият, унижават, да не ви разрешават да работите, ако все пак сте успели да си намерите работа, да ви малтретират и заплашват всеки ден, да рушат, палят, стрелят по клубовете ви, да ви фабрикуват обвинения, на пример, че сте педофили, да ви забраняват достъп до медицинска помощ, държавата да изземва имуществото ви и да награждава насилниците ви официално, както изисква Тимчо Муцунски, министърът на външните работи и търговията на РСМ?

Въпреки че и в това интервю, Муцунски, в качеството си на действащ министър в правителството на Република Северна Македония подчерта: „Напълно съм съгласен, че ние сме тези, които искаме членство в ЕС и нямаме стратегическа алтернатива на този въпрос. Но не трябва да позволим пътят към ЕС да ни обезличи като нация и като народ. И това е основното, което ние казваме. Да, ние искаме членство, но искаме членство въз основа на европейски ценности и съгласно всички онези най-добри стандарти, които няма да ни доведат до ситуацията, в която сме днес".

Има ли някой който да вярва, или дори само да мисли за възможно, че управляващият „талог“ в РСМ („утайка“, както премиерът Мицкоски наскоро нарече опозицията в страната) има дори минимално желание да позволи страната да стане член на ЕС или поне да бъде демократична, развиваща се държава изповядваща европейски ценности? Има ли някой, който да е съгласен държава с такива управляващи да бъде допусната в ЕС? ОЩЕ: Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал