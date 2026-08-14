"ЕС е Четвъртият райх": Лавров предупреди две наши съседки да внимават (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров никак не хареса срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Александър Вучич в Белград, но заяви, че разбира сръбския държавен глава - той просто искал да намали напрежението с Европейския съюз. Този месец Зеленски предприе първата си официална визита в сръбската столица, но си тръгна с дипломатически скандал, защото обяви публично, че подкрепя териториалната цялост на Сърбия във връзка с казуса с Косово.

Лавров: "ЕС действа като Четвъртия райх"

Лавров заяви в интервю за "Россия 24", че би било неприемливо, ако „нашите сръбски братя“ помогнат за финансирането на „режима в Киев“.

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„Президентът Вучич специално взе решение, забранявайки подобни действия. А що се отнася до постоянните искания на Зеленски да бъде посрещнат (в Сърбия – бел. ред.), това вероятно се отрази на намерението на Александър Вучич да намали леко натиска, идващ от Европейския съюз. Този натиск е безсрамен и нахален. Действат, сякаш вече са се превърнали в Четвъртия райх", обвини Брюксел руският топ дипломат.

Lavrov says it would be unacceptable if "our Serbian brothers" help finance the "Kyiv regime." He claims Vucic agreed to meet Zelensky only to ease "shameless EU pressure," and says the EU has already turned into a Fourth Reich. pic.twitter.com/N5KikmsfIL — WarTranslated (@wartranslated) August 14, 2026

Русия: "Не ние атакуваме кораби в Черно море"!

Лавров коментира и отношенията на Москва с Анкара. По думите му - Турция иска да стане член на НАТО, също така иска да поддържа отношения с Европейския съюз, "макар че в дълбоката си същност разбира, че никога няма да бъде приета в ЕС".

Russia's Foreign Minister Lavrov on Türkiye:



Türkiye wants to be a member of NATO. It also wants to have relations with the European Union, although deep down, it understands that it will never be accepted into the EU.



It wants to have good relations with Russia because we have… pic.twitter.com/z7yl0yKvbM — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

"Тя иска да поддържа добри отношения с Русия, защото имаме много икономически проекти. Имаме много общи неща в историята си – Кавказ, Черно море. Турция е искрено заинтересована от стабилността в Черно море. Сега нашите турски колеги отново говорят за необходимостта по някакъв начин да се постигне споразумение, така че корабоплаването да не бъде цел на атаки. Но не ние започнахме това", оправда се руският външен министър на фона на постоянно разкриване на дронове във водите, включително край България: Дронът край Примороско е руски: Военният министър очаква в събота две антидрон системи (ВИДЕО).