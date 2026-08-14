След дроновете в България и Румъния: В Северна Македония въведоха нова радарна система

След зачестилите случаи на дронове над България и Румъния - югозападната ни съседка Република Северна Македония въвежда нова система за управление на въздушното движение в M-NAV и нова радарна система, съобщи македонската медия Скопје1.мк. Вицепремиерът и министър на транспорта на югозападната ни съседка Александър Николоски обяви, че така контролът на въздушното движение над страната се издига на по-високо ниво.

Той посочи, че новата система за управление на въздушното движение е от особено значение за повишаване на безопасността, сигурността и ефективността при управлението на въздушното движение.

Според Николоски, необходимостта от модернизация е още по-голяма, ако се вземат предвид увеличения брой прелитания над страната.

Той отчете, че през първите шест месеца на 2026 г. е регистриран ръст от над 12 процента спрямо същия период на 2025 г.

Дроновете от войната в Украйна

Припомняме, че само преди ден на Българското Черноморие бяха открити останки от дрон, двигател на ракета и руски разузнавателен дрон. Междувременно на 8 август 2026 г. бе открит дрон край Кардам, който се оказа украински - тип примамка.

В Румъния, която е по-близо до войната в Украйна - случаите на навлизане на дронове във въздушното й пространство са още по-чести. ОЩЕ: Само за вчера: Три ситуации с дрон на Българското Черноморие (СНИМКИ)