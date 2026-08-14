Кабинетът "Радев":

След дроновете в България и Румъния: В Северна Македония въведоха нова радарна система

14 август 2026, 15:59 часа 547 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След дроновете в България и Румъния: В Северна Македония въведоха нова радарна система

След зачестилите случаи на дронове над България и Румъния - югозападната ни съседка Република Северна Македония въвежда нова система за управление на въздушното движение в M-NAV и нова радарна система, съобщи македонската медия Скопје1.мк. Вицепремиерът и министър на транспорта на югозападната ни съседка Александър Николоски обяви, че така контролът на въздушното движение над страната се издига на по-високо ниво.

Той посочи, че новата система за управление на въздушното движение е от особено значение за повишаване на безопасността, сигурността и ефективността при управлението на въздушното движение.

Според Николоски, необходимостта от модернизация е още по-голяма, ако се вземат предвид увеличения брой прелитания над страната.

Той отчете, че през първите шест месеца на 2026 г. е регистриран ръст от над 12 процента спрямо същия период на 2025 г. 

Дроновете от войната в Украйна

Припомняме, че само преди ден на Българското Черноморие бяха открити останки от дрон, двигател на ракета и руски разузнавателен дрон. Междувременно на 8 август 2026 г. бе открит дрон край Кардам, който се оказа украински - тип примамка. 

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В Румъния, която е по-близо до войната в Украйна - случаите на навлизане на дронове във въздушното й пространство са още по-чести. ОЩЕ: Само за вчера: Три ситуации с дрон на Българското Черноморие (СНИМКИ)

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дронове радари Република Северна Македония Александър Николоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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