В Гърция пламнаха нови горски пожари

Нови летни горски пожари избухнаха в централната и южната част на Гърция, докато по-голямата част от страната е изправена пред много висок риск от пожари заради силните ветрове. Пожарната служба съобщи, че два самолета за гасене на пожари са били мобилизирани в помощ на 22 пожарникари и девет пожарни автомобила, които се опитват да овладеят пожар в храстова растителност край град Триполи, в района на Аркадия в Южна Гърция. Друг пожар гори в храстова растителност край село Галатас в района на Нафпактос в Централна Гърция. Още: По-опасни от самия огън: Конспирациите около пожарите в Гърция

С огъня се борят два самолета, 14 пожарникари и седем пожарни автомобила, съобщи в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС. Властите за гражданска защита са определили за Атика и района на Голямата Атина, както и за Виотия, Евия, Коринтия и Арголида, максималната пета категория на риск от горски пожари по петстепенната скала на страната. Голяма част от останалата територия на страната, включително много от островите в Егейско море, е в четвърта категория. Още: Гърция гори: Нови пожари в Атика, Пелопонес и на Халкидики