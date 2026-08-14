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В Гърция пламнаха нови горски пожари

14 август 2026, 14:37 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В Гърция пламнаха нови горски пожари

Нови летни горски пожари избухнаха в централната и южната част на Гърция, докато по-голямата част от страната е изправена пред много висок риск от пожари заради силните ветрове. Пожарната служба съобщи, че два самолета за гасене на пожари са били мобилизирани в помощ на 22 пожарникари и девет пожарни автомобила, които се опитват да овладеят пожар в храстова растителност край град Триполи, в района на Аркадия в Южна Гърция. Друг пожар гори в храстова растителност край село Галатас в района на Нафпактос в Централна Гърция. Още: По-опасни от самия огън: Конспирациите около пожарите в Гърция

С огъня се борят два самолета, 14 пожарникари и седем пожарни автомобила, съобщи в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС. Властите за гражданска защита са определили за Атика и района на Голямата Атина, както и за Виотия, Евия, Коринтия и Арголида, максималната пета категория на риск от горски пожари по петстепенната скала на страната. Голяма част от останалата територия на страната, включително много от островите в Егейско море, е в четвърта категория. Още: Гърция гори: Нови пожари в Атика, Пелопонес и на Халкидики

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Опасност Горски пожари Гърция Пожарникари
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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