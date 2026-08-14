Откриха втори дрон в Румъния край границата с Украйна

Дрон е намерен в окръг Тулча в района на селището Плауру, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от агенция Аджерпрес. По-рано днес министерството съобщи, че са намерени останките на дрон, за който по обяд бе съобщено, че е паднал в същия окръг.

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Останките са открити близо до село Греч в планината Мъчин, като на мястото са установени и следи от горене на ограничена площ. Районът е отцепен. Министерството на националната отбрана информира по-късно, че е намерен още един дрон, този път в района на населеното място Плауру. Екип на министерството се намира на мястото и е обезопасил зоната, пише БТА.

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Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство. Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ бе обявен за персона нон грата в Румъния.

Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни", и обеща да отговори на експулсирането на руски дипломат от Букурещ.