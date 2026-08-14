Отразявал пожарите на Халкидики: Нападнаха телевизионен екип и му откраднаха микрофона

Частен гръцки телевизионен екип е бил нападнат в Гърция по време на отразяването на големия пожар на Халкидики, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Заподозрените са откраднали микрофон от екипа, отразяващ пожара в Сивири, повредили са телефон, принадлежащ на един от журналистите, и са псували екипа, докато са отправяли заплашителни коментари. Мотивът за нападението не е ясен.

Припомняме, че пожарът беше овладян рано в петък. Пламъците унищожиха около 350 хектара храсталаци и гори. Огънят доведе и до евакуацията на две села.

Най-малко 220 души бяха евакуирани в пристанището Сани, докато други 92 бяха транспортирани там на борда на „Спидрънър“. Други жители останаха на плажа в очакване на евакуация. Хотел в близката Фурка също беше евакуиран по-рано, включително група деца от Украйна.

Съобщава се и за щети. Става въпрос за няколко опожарени къщи в село Нафтилос. ОЩЕ: Външно министерство с важна информация за пожара на Халкидики

Има арестувани

Двама души бяха арестувани в петък на полуостров Халкидики в Северна Гърция за нападението.

В полицейско изявление се казва, че двамата мъже са обвинени в кражба, незаконно насилие, увреждане на имущество, заплашително и обидно поведение.

Трети заподозрян се издирва във връзка със същия инцидент, съобщава още гръцкото изддание. ОЩЕ: След кошмара на Халкидики: Брюксел активира спешната система „Коперник“ (ВИДЕА)