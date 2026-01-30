Черна гора привика сръбския посланик заради "Семейство Симпсън" (ВИДЕО)

Посланикът на Сърбия в Черна гора Небойша Родич беше привикан черногорското министерството на външните работи за интервю поради публикацията в официалния акаунт на правителството на Сърбия, съобщи хърватското издание "Индекс", позоваваяки се на черногорския всекидневник „Победа“ и на дипломатически източници. Според вестника причината е публикация в акаунта „Сърбия на английски“, който се управлява от Службата за публична и културна дипломация на правителството на Сърбия, и която се отнася до езиковата политика на Черна гора.

Спорно съобщение относно езиковата политика

В публикация в социалната мрежа X, заедно с видео с илюстрация на героя на Хоумър Симпсън, се посочва, че Черна гора не признава сръбския език, който според твърденията на публикацията, се говори от 43 процента от гражданите ѝ, и че той е „езикът на мнозинството според последното преброяване“.

🇲🇪🇪🇺 Montenegro when asked why it doesn’t recognise the Serbian language spoken by 43% of its citizens. (the majority language according to the latest survey).



Respecting the majority language rights is also an EU value. Isn’t it? https://t.co/xG7cqgtB6i pic.twitter.com/HozCJtldmc — Serbia in English (@serbiainenglish) January 28, 2026

В съобщението се добавя: „Уважението към правата на езика на мнозинството също е ценност на ЕС, нали?“, визирайки информацията за затварянето на 13-та преговорна глава на Черна гора с Европейския съюз.

Тълкуването на Черна гора

Черногорската страна тълкува това съобщение като неуместна намеса във вътрешните работи на държавата, особено защото то идва от официалния комуникационен канал на сръбското правителство, според „Победа“, предаде Танюг.

Вестникът припомня, че в предходния период посланик Родич е избягвал публични коментари по вътрешнополитически и институционални въпроси в Черна гора и че по време на разговора в Министерството на външните работи се очаква той да бъде помолен за разяснения относно изразените в спорната публикация становища.

Припомняме, че публикацията идва в момент, в който Европа определя Черна гора като отличник по пътя към Европейския съюз и като държава най-близо до започване на преговорите и на фона на намесата на сръбския президент Александър Вучич и "Сръбския свят" във вътрешните работи на страната. Всичко започна с фалшива новина от страна на Вучич за арест на черногорския политик и лидер на Демократическата народна партия Милан Кнежевич, а после продължи с искане за признаване на сръбския език като официален език в Черна гора, с което именно е свързан и въпросният пост в Х. ОЩЕ: "Сръбският свят" в действие: Правителството в Черна гора е пътник