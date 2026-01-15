"Сръбският свят" в действие: Правителството в Черна гора е пътник

В момент, в който Европа определя Черна гора като отличник по пътя към Европейския съюз и като държава най-близо до започване на преговорите - правителството на страната е пътник и то изглежда не без участието на сръбския президент Александър Вучич и "Сръбския свят". Всичко започна с фалшива новина от страна на Вучич за арест на черногорския политик и лидер на Демократическата народна партия Милан Кнежевич, а после продължи с искане за признаване на сръбския език като официален език в Черна гора.

Настояването за сръбския език не идва пряко от Вучич, а именно от въпросния лидер на Демократическата народна партия, но и сръбският президент не пропусна да вземе отношение, казвайки, че борбата на сръбския народ за сръбски език е напълно легитимна, става ясно от Novosti.rs.

Припомняме, че именно доктрината на така наречения "Сръбски свят" разчита на обединение или тясна координация на сръбските общности на Балканите, като един от компонентите, на които разчита, е именно езикът. Така че събитията в Черна гора изобщо не изглаждат случайни.

Защо правителствто е пътник?

Лидерът на черногорската Демократическа народна партия потвърди за "Политика" че решението за напнускане на правителството на Черна гора на практика е взето, предаде Аdria.tv. Той дори постави ултиматум, ако в първата сесия на правителството бъде отхвърлено предложението за сръбския език и за диалога във връзка с изграждането на заводи за пречистване на отпадните води в Ботун, министрите от редиците на партията ще напуснат правителството.

Съвет от САЩ

Междувременно в обширно прощално интервю, дадено пред няколко местни медии, Джуди Райзинг Райнке, заминаващият си посланик на САЩ в Черна гора, заяви, че е напълно убедена, че настоящото черногорско правителство е способно да проведе необходимите реформи през 2026 г. въпреки мащаба и сложността на задачата.

Райнке посочи, че се наблюдава ясен и истински ангажимент от страна на властите за завършване на процеса на присъединяване към ЕС. Спирайки се върху чуждестранното влияние в страната и на Западните Балкани, тя призова за предпазливост по отношение на Русия и Китай, тъй като и двете страни са активни в региона.

Американският посланик подчерта, че Черна гора трябва да си сътрудничи само с партньори, които зачитат нейния суверенитет и национални интереси, добавяйки, че членството в НАТО дава сигурност, че съюзниците, включително САЩ, действат, в най-добрия интерес на Черна гора.