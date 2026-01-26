Оставката на Румен Радев:

Трошил спирки и табелата на града: Мъж задържан за вандализъм

Полицията установи извършител на редица вандалски прояви в Симитли, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

Между 4:00 и 5:00 часа в неделя бяха нанесени щети върху общинско имущество в град Симитли -  върху спирки, кошчета и контейнери за отпадъци, надписа на входа на Симитли и дръвчета.

От ОД на МВР – Благоевград съобщиха, че в резултат на проведените незабавни действия, от полицейските служители е установен 25-годишен извършител на деянието от симитлийското село Крупник, като същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

Оттам посочват, че за случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

По-рано, преди да задържат извършителя, кметът на града каза през медиите, че вандалът е действал в тази част на града, където има най-малко камери и че такова нещо се случва за първи път в Симитли.

Спасиана Кирилова
