Фаталният взрив в Румъния: Има втора жертва, бензиностанцията е била без лиценз (ВИДЕО)

Междувременно стана ясно, че има втора жертва - жена, която е била с 95% изгаряния по тялото.

В документа се посочва проверка, извършена през същата година. Пожарникарите установяват, че дружеството използва неодобрени помпи и не се спазва законовото разстояние от къщи и електропроводи. За всичко това са били уведомени седем институции, но очевидно, те не са предприели необходимите мерки, гласи информацията на местната медия.

