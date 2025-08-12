„Промо вторник“ в приложението Yettel носи 30% отстъпка на елегантния TRENDER Razor Smartwatch Black

Само на 12 август клиентите на Yettel ще могат да се възползват от ексклузивна еднодневна оферта за смартчасовника TRENDER Razor Smartwatch Black - стилен и функционален модел с AMOLED дисплей и възможност за провеждане на Bluetooth разговори. Специалният промокод може да се вземе единствено в мобилното приложение на оператора до 23:59 ч. на 12 август и да се използва до края на следващия ден - 13 август. С него потребителите получават 30% отстъпка при покупка на устройството в брой през онлайн магазина на Yettel, без необходимост от подписване на договор. Часовникът се предлага в елегантен черен цвят, като доставката му е безплатна.

TRENDER Razor Smartwatch се отличава със стилна визия и качествена изработка, която го превръща в перфектния аксесоар както за работния ден, така и за свободното време. Корпусът е изработен от цинкова сплав, използвана заради здравината и лекотата ѝ, а изтънченият дизайн е допълнен от кожена каишка в класически черен цвят. Дисплеят е AMOLED с диагонал от 1.43 инча и висока резолюция от 466 x 466 пиксела - ярък, отчетлив и видим дори на открито. Часовникът е едновременно лек и устойчив, а благодарение на водо- и прахоустойчивостта си с IP67 сертификат може да се носи без притеснение при различни условия.

Освен елегантната си външност TRENDER Razor предлага и впечатляващ набор от функционалности, които го поставят сред сериозните конкуренти в класа му. Над 100 спортни режима са интегрирани в устройството и могат да бъдат активирани с лекота, което го прави идеален партньор за тренировки, спорт и движение. Освен това смартчасовникът проследява в реално време сърдечната честота, качеството на съня и разполага с функция за измерване на активността през деня. Всички данни се визуализират чрез мобилното приложение DaFit – съвместимо както с Android (от 5.0 нагоре), така и с iOS (от 9.0 нагоре).

TRENDER Razor Smartwatch поддържа Bluetooth 5.0 и предлага възможност за провеждане на обаждания директно през часовника – особено удобно, когато телефонът е в чантата или джоба. Освен това, устройството разполага с полезни функции като аларма, хронометър, таймер и преглед на историята на активностите. Батерията с капацитет 200 mAh осигурява до 5–6 дни работа при нормално използване и се зарежда до пълния си капацитет за около два часа. В комплекта има всичко необходимо – заряден кабел, гаранционна карта и подробно ръководство на български език, което улеснява първите стъпки дори на начинаещите потребители.