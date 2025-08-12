Хванаха "фалшиви пенсионери", точили държавата за близо 100 хил. лв.

Двама „фалшиви пенсионери" са засечени при проверки, извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Става въпрос за 62-годишна жена и мъж на 64 години. Двамата източвали държавата в продължение на години, като сумите, които придобили са в размер на близо 100 хиляди лева. По двата случая са образувани досъдебни производства, се казва в доклада на разградската полиция.

Подробности за двата случая

В периода от април 2005 година до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност.

За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки неистинско решение на ТЕЛК.

Подобни случаи

Припомняме, че през март 2024 година МВР установи подобен случай със 61-годишен мъж пак от Цар Калоян, получавал инвалидна пенсия в продлъжение на 14 години с фалшив ТЕЛК.

Сумата, придобита без правно основание за този период, бе в размер на 45 000 лева. По случая е започнато досъдебно производство.

През септември 2021 година бяха арестувани председатели на ТЕЛК. Тогава служители на ГДБОП проведоха специализирана полицейска операция по образувано досъдебно производство за организирана престъпна група с участието на председатели на ТЕЛК. ОЩЕ: С фалшив ТЕЛК: 61-годишен от Цар Калоян получавал пенсия години наред