Хванаха "фалшиви пенсионери", точили държавата за близо 100 хил. лв.

12 август 2025, 10:47 часа 172 прочитания 0 коментара
Двама „фалшиви пенсионери" са засечени при проверки, извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Става въпрос за 62-годишна жена и мъж на 64 години. Двамата източвали държавата в продължение на години, като сумите, които придобили са в размер на близо 100 хиляди лева. По двата случая са образувани досъдебни производства, се казва в доклада на разградската полиция. 

Подробности за двата случая

В периода от април 2005 година до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност.

За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки неистинско решение на ТЕЛК.

Подобни случаи

Припомняме, че през март 2024 година МВР установи подобен случай със 61-годишен мъж пак от Цар Калоян, получавал инвалидна пенсия в продлъжение на 14 години с фалшив ТЕЛК.

Сумата, придобита без правно основание за този период, бе в размер на 45 000 лева. По случая е започнато досъдебно производство.

През септември 2021 година бяха арестувани председатели на ТЕЛК. Тогава служители на ГДБОП проведоха специализирана полицейска операция по образувано досъдебно производство за организирана престъпна група с участието на председатели на ТЕЛК.

Деница Китанова
ТЕЛК полиция инвалидни пенсии измама фалшиви телк
