Тен Хаг привлича бивша звезда на Манчестър Юнайтед в новия си отбор

Миналогодишният германски шампион Байер Леверкузен преживява лято на промяната. "Аспирините" се разделиха с наставника си Шаби Алонсо и голямата си звезда Флориан Вирц. На треньорския стол на "Бай Арена" седна бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик Тен Хаг. Нидерландският специалист ще има трудната задача да наследи най-успешния треньор в историята на клуба. Тен Хаг иска да се докаже на света като добър наставник след неуспешния му престой на "Олд Трафорд".

Леверкузен привлича бивша звезда на Юнайтед

"Аспирините" ще се опитат да започнат новата ера с успех и да бъдат конкуренти на хегемона Байерн Мюнхен. За целта Тен Хаг иска да привлече един от бившите си играчи в Леверкузен. Става въпрос за бившия защитник на Манчестър Юнайтед Виктор Лондельоф. Шведът напусна "Олд Трафорд" това лято след изтичането на договора му, с което сложи край на 8-годишния си престой в клуба.

Линдельоф и Тен Хаг се познават добре

Сега Линдельоф е свободен агент и привлича интерес от Леверкузен на Ерик тен Хаг, който финализира трансфера, според Sky Germany. В доклада се посочва, че клубът от Бундеслигата цени опита и лидерските качества на 31-годишния футболист. Тен Хаг познава добре Линдельоф от съвместната им работа на "Олд Трафорд". Бранителят пристигна в Юнайтед от Бенфика за 30,7 милиона паунда през 2017 г. и се утвърди като титуляр в продължение на осем сезона. Той изигра 284 мача за клуба, печелейки Купата на лигата и Купата на Футболната асоциация.

Потенциален трансфер на Линдельоф би подсилил защитата на тима, която страда от напускането на Джонатан Та в посока Байерн Мюнхен. Шведът ще се превърне във втория централен защитник, който "аспирините" ще привлекат това лято, след като вече подписаха с Джаръл Куанса от Ливърпул за 35 милиона паунда.