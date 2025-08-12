Участничка от MasterChef почина на едва 38 години

Ужасна трагедия сполетя звезда от хитовото кулинарно предаване MasterChef. 38-годишната мексиканка Янин Кампос е загинала при фатална катастрофа в началото на месец август.

Повече за трагичния инцидент

Янин е шофирала сама в ранните часове на 2-ри август в град Чихуахуа, Мексико. Според първоначалната информация, по неизяснени причини автомобилът ѝ се блъснал в паркирана кола край пътя. Ударът е бил толкова силен, че минувачи незабавно повикали спешна помощ. Звездата от риалити шоуто била откарана в болница в критично състояние. Лекарите два дена се опитвали да я спасят, но не успели и тя починала на 4 август. Полицията разследва какво точно е причинило инцидента.

Повече за Янин Кампос

Янин Кампос се прочу в Мексико и Латинска Америка със своето участие в MasterChef, където впечатли журито с уменията и креативността си в кухнята. След шоуто тя разви успешен кулинарен блог, в който споделяше рецепти, видеа и лични истории. Новината за смъртта ѝ предизвика вълна от скръбни публикации в интернет. Мнозина я описват като човек, който е успявал да предаде радост чрез храната и думите си, а загубата ѝ – като удар за кулинарната и онлайн общността.