Войната в Украйна:

Левски взима новия алжирец за два пъти по-малко пари от очакваното

12 август 2025, 10:48 часа 186 прочитания 0 коментара
Левски взима новия алжирец за два пъти по-малко пари от очакваното

Левски е много близо до привличането на пореден нов футболист по време на летния трансферен прозорец. Става въпрос за вътрешния полузащитник на МК АлжерАкрам Бурас. Както е известно, преди дни журналистът Набил Джелит съобщи, че „сините“ ще активират откупната клауза, която е записана в договора на алжирския халф. Тя е на стойност между 700 и 800 хиляди евро.

ОЩЕ: ЦСКА е поставен в партер - Златков издиша, Керкез се мъчи, а Фичо се излага

Акрам Бурас ще излезе 400 000 евро на Левски 

Оказа се обаче, че Левски ще плати два пъти по-малко пари от очакваното за правата на Акрам Бурас. Според колегите от „Тема спорт“ българският гранд ще извади 400 000 евро, за да вземе вътрешния полузащитник. Настоящият клуб на 23-годишния халф МК Алжер пък ще запази 25 процента от негова бъдеща продажба. Всичко около сделката вече е уточнено като се очаква Бурас да пристигне у нас тези дни, за да мине задължителните медицински прегледи, след което да подпише своя договор с Левски и да бъде представен официално.

Кариерата на полузащитника 

До момента Акрам Бурас е играл само в родината си Алжир. Той е носил екипите на ЕС Сетиф и Белуиздад. Халфът преминава в МК Алжер през лятото на 2024-та. Той има 38 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал четири попадения, а също така е направил и 3 асистенции. Бурас, който може да играе и като офанзивен, и като дефанзивен халф, има и мачове за младежките формации на своята родина.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Левски е на финалната права по два трансфера - "сините" намериха заместник на Ван дер Каап

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес