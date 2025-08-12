Веласкес си отдъхна! Важни футболисти са на линия за Левски срещу Сабах в Лига на конференциите

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес получи добри новини преди втория двубой на "сините" срещу Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Очаква се един от лидерите - Георги Костадинов, да бъде на линия за срещата. 34-годишният полузащитник напусна принудително терена в мача срещу Спартак Варна, но се е разминал с тежка контузия. Сходна е съдбата и на бързоногото крило Карл Фабиен, което дори не попадна в групата за сблъсъка със "соколите".

Костадинов и Фабиен - на линия срещу Сабах

Костадинов се е разминал с нова травма. Той се завърна в игра при домакинството на Спартак Варна и дори започна като титуляр, но бе заменен принудително в 50-ата минута от Асен Митков. Веласкес обаче си е отдъхнал, след като е станало ясно, че опитният полузащитник не е получил травма, а става въпрос за мускулен спазъм, съобщи Дарик радио, цитирано от "Тема Спорт".

Очаква се опитният българин да бъде на разположение на наставника за реванша със Сабах в четвъртък. Той пропусна първата среща, спечелена с 1:0 на „Герена“, заради проблем в прасеца. Халфът получи контузията при гостуването на Брага и тя му попречи да вземе участие при споменатия успех.

На разположение на испанския наставник за двубоя в Баку се очаква да бъде и Карл Фабиен. Французинът пропусна домакинството на Спартак Варна заради мускулна контузия, но не става въпрос за сериозен проблем и той ще бъде на линия за реванша със Сабах. 25-годишното крило бе закупен от Славия през зимата. Проблеми с травми обаче му попречиха да разгърне потенциала си във втория полусезон на миналата кампания.

