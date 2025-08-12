Войната в Украйна:

Веласкес си отдъхна! Важни футболисти са на линия за Левски срещу Сабах в Лига на конференциите

12 август 2025, 10:29 часа 179 прочитания 0 коментара
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес получи добри новини преди втория двубой на "сините" срещу Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Очаква се един от лидерите - Георги Костадинов, да бъде на линия за срещата. 34-годишният полузащитник напусна принудително терена в мача срещу Спартак Варна, но се е разминал с тежка контузия. Сходна е съдбата и на бързоногото крило Карл Фабиен, което дори не попадна в групата за сблъсъка със "соколите".

Костадинов и Фабиен - на линия срещу Сабах

Костадинов се е разминал с нова травма. Той се завърна в игра при домакинството на Спартак Варна и дори започна като титуляр, но бе заменен принудително в 50-ата минута от Асен Митков. Веласкес обаче си е отдъхнал, след като е станало ясно, че опитният полузащитник не е получил травма, а става въпрос за мускулен спазъм, съобщи Дарик радио, цитирано от "Тема Спорт".

Окачените бутонки

Очаква се опитният българин да бъде на разположение на наставника за реванша със Сабах в четвъртък. Той пропусна първата среща, спечелена с 1:0 на „Герена“, заради проблем в прасеца. Халфът получи контузията при гостуването на Брага и тя му попречи да вземе участие при споменатия успех.

На разположение на испанския наставник за двубоя в Баку се очаква да бъде и Карл Фабиен. Французинът пропусна домакинството на Спартак Варна заради мускулна контузия, но не става въпрос за сериозен проблем и той ще бъде на линия за реванша със Сабах. 25-годишното крило бе закупен от Славия през зимата. Проблеми с травми обаче му попречиха да разгърне потенциала си във втория полусезон на миналата кампания.

Джем Юмеров
