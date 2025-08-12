Бивш вицепремиер: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата!

"Има много критики и по двата закона – за въвеждането на еврото и за веригите на доставки. Резултатът от тези мерки ще видим най-малко след 1-2 месеца." Това каза пред БНР Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката и на труда и социалната политика.

Има опасения, че замразяването на цените предварително е довело до увеличение на някои цени. Ръстът в потреблението донякъде е сред причините за това повишаване, допълни тя. Шулева отчита "много силна офанзива срещу приемането на еврото с основна тема повишаване на цените, напълно необосновано":

"Месеци наред сме свидетели на едно набиване, че приемането на еврото ще доведе до повишение на цените. И е нормално това да се случва, защото пазарите са чувствителни. Противниците на еврото използваха всякакви канали, за да набиват това нещо в главите на хората."

Снимка: Actualno.com

Цените, еврото и държавните магазини

Няма ясна дефиниция какво означава необосновано повишение на цените, смята Лидия Шулева. По думите ѝ, правителството и регулаторите трябва да покажат с действията си, че се грижат за успокояването на пазара и предотвратяване на спекулативни практики, а не двата закона да се превърнат в "бухалка, която да бъде насочена към определени икономически агенти".

Бившият вицепремиер призова да не обричаме предварително на неуспех идеята за т.нар. държавни магазини, инициирани от ДПС-НН и въведени от кабинета Желязков.

"Това, че ще има магазини за хората с евтини цени, е чудесно. Нека да има! Предстои да видим до каква степен тази идея ще бъде реализирана. Това безспорно е протекционизъм. В тези 10% не могат да се съберат всички разходи. Нека да видим колко такива магазини ще има, каква стока ще има в тях и до кого ще стигне."

Не може еврото да ни е виновно за всичко, което се случва в държавата. Има обективни фактори за състоянието на бюджета и неговото изпълнение, подчерта Шулева. Сред основните фактори тя посочи големите инвестиционни проекти и увеличението на заплатите в бюджетната сфера.

