Омбудсманът с предложение до БНБ: Възможност за заличаване на лошо кредитно минало

Омбудсманът Велислава Делчева е предложила да бъде обсъден механизъм, с който заинтересовано физическо лице да има право да подава искане за заличаване на информация в Централния кредитен регистър за кредитната му задлъжнялост, когато договорът му за кредит е обявен от съда за нищожен. Така правата и интересите на гражданите, свързани с подаваната за тях информация в ЦКР, ще бъдат ефективно защитени, тъй като такива договори не пораждат правно действие още от самото начало. За целта Делчева е изпратила писмо до подуправителя на БНБ и ръководител на управление "Банково" Петър Чобанов, в което тя иска допълнение на Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър (ЦКР), съобщават от пресофиса на омбудсмана.

Имало е предварителна среща

Преди да формализира предложението си, омбудсманът и подуправителят на БНБ проведоха среща, на която Велислава Делчева изложи аргументите си. На срещата стана ясно, че в момента в БНБ се подготвят промени във въпросната наредба.

Снимка: iStock

Поводът за предложението

Поводът за предложението на омбудсмана Велислава Делчева са множество идентични жалби през годините, в които гражданите изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит - имената им продължават „да висят“ в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие.

Това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или финансови институции.

Последната жалба е от тези дни, в която жалбоподател търси съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи кредити многократно отказва да подаде коригираща информация към Централния кредитен регистър при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен.

По повод на конкретната жалба от БНБ информират омбудсмана, че задължения по обявен от съда нищожен договор за кредит не съществуват от самото начало. Посочват, че едно продължаващо отразяване на такова вземане в ЦКР би било неправомерно и подвеждащо както спрямо БНБ, така и спрямо други участници на кредитния пазар и спрямо самия кредитополучател. Обръщат внимание, че липсата на своевременна корекция след влязло в сила съдебно решение може да има нежелани правни последици, включително административни и граждански, както и да постави под съмнение добросъвестността при обработването на данни. Изтъкват още и че отговорността за актуализиране на информацията в ЦКР при промяна на правното основание за съществуване на вземанията е изцяло на съответната финансова институция.

Именно това е причината омбудсманът Велислава Делчева да предложи разширяване на обхвата на лицата, които да имат право да представят съдебното решение, а не само ЮЛ, предоставило кредита.

„В случая засегнатото физическо лице ще има най-голям интерес да „изчисти“ кредитното си досие като представи съдебното решение за нищожност на договора му“, категорична е Делчева. ОЩЕ: Готвят нов закон за потребителските кредити

Аргументът на омбудсмана е, че обявен от съда договор за нищожен означава, че не е съществувал в правния мир и съответно не е пораждал правни последици.

Омбудсманът изтъква, че съгласно мотивите на Тълкувателно решение от 30 май 2022 г. на ВКС, по тълкувателно дело № 5 от 2020 г. на ОСГТК: „Основанията за нищожност и унищожаемост на договорите са изброени отделно в разпоредбите на чл. 26 – 33 ЗЗД и общото между тях е, че те са с пороци /юридически факти/, които осуетяват настъпването на правното действие на договора от самото начало или откриват възможност за заличаване на породените правни последици с обратна сила. Най-тежкият порок на договора е нищожността. Тя е абсолютна /важи за всички и всеки може да се позове на нея/, изначална е и не може да бъде санирана.“

По повод на конкретната жалба общественият защитник се обърна и към въпросната фирма за бързи кредити с препоръка за актуализиране на информацията в ЦКР за вземанията по договора за потребителски кредит на жалбоподателя, въз основа на конкретното съдебно решение.

В отговор до омбудсмана от фирмата заявяват, че липсва каквото и да е основание за извършване на допълнителна корекция в задължението по въпросния договор за потребителски кредит с няколко аргумента: „просрочията по главницата не следва да се премахват, тъй като те са налице“; „премахването им би представлявало некоректно манипулиране на националната база данни за отпуснати кредити и просрочията на кредитополучателите и би въвело в заблуждение организациите, които извършват справки в ЦКР, че лицето е коректен кредитополучател, а това очевидно не е така.“

Омбудсманът Велислава Делчева е категорична, че тези аргументи са несъотносими към обявен за нищожен договор от съда, което означава, че той никога не е бил сключен и никой не може да черпи права от такъв договор. ОЩЕ: Таван на оскъпяването: Предлагат нови правила за бързите кредити