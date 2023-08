Евакуират хора от остров Мауи след нов пожар на Хаваите (ВИДЕО)

Пламъците са лумнали в близост до мястото, връхлетяно неотдавна от огнената стихия. Тя, от своя страна, беше определена като най-тежкото природно бедствие в модерната история на САЩ, след като отне най-малко 115 живота. Много други остават в неизвестност, а местните власти предупреждават, че броят на жертвите със сигурност ще се покачва още, пише ABC. Около 2000 сгради са унищожени.

Evacuation begins on the Hawaiian island of #Maui due to the risk of new fires



In the area of ​​the city of #Lahaina, an area of ​​​​4 hectares caught fire again. Rescuers began to put out the fire with the help of helicopters.



The island of Maui was most affected by wildfires… pic.twitter.com/tGQkTINEyy