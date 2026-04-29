Глас от Скопие: Мицкоски се е забъркал с израелски шпиони

Говорителят на СДСМ Богданка Кузеска обвини ВМРО-ДПМНЕ и премиера Христиан Мицкоски, че са наели частната израелска компания „Черния куб“, която Кузеска нарече фабрика за мръсен бизнес на Виктор Орбан, предаде македонската медия "Макфакс". „Вчера телевизия „Алфа“, част от медийната мрежа на Орбан, обяви поредната така наречена „ексклузивна“ афера срещу президента на СДСМ д-р Венко Филипче. Нищо ново", коментира още Кузеска.

Тя казва, че ВМРО-ДПМНЕ, вместо да е отговорна за икономическата катастрофа, блокирането а европейския път и криминалните търгове, прави всичко, за да дискредитира СДСМ и да разфокусира вниманието на гражданите.

Отговорът на ВМРО-ДПМНЕ не закъсня

Говорителят на СДСМ обърна внимание, че подкрепата за ВМРО-ДПМНЕ е спаднала с над 150 000 гласа.

Относно темите за „Черния куб“, препоръчваме на СДСМ да спре да ходи по фабриките за марихуана в Струмица. „Черният куб“ е плод на наркоподземието в комуникационния център на СДС, ръководено от сина на бивш функционер на СДС и техен идеологически гуру, който е способен да създаде идеология от обикновен грабеж и предателство", реагираха от ВМРО-ДПМНЕ. Те отговориха и на коментара за рейтинга на партията. „Венко Филипче има рейтинг, който е статистическа грешка. Човекът е толкова затънал в престъпления, че не са нужни експерти, за да се види от луната, че е престъпник. И е толкова незначителен, че източниците на корупцията му са хора от близкото му обкръжение. СДС са стъписани от истината за своя лидер, с панически пресконференции и мъгляви твърдения искат да избегнат факта, че лидерът им има втора родина", добавято още от ВМРО-ДПМНЕ, допълва "Макфакс". ОЩЕ: Словенски вестник: Агенти на "Частен Мосад" са пристигнали в Словения