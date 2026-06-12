Болен от рак и с присъда: 72-годишният македонски българин Драги Каров не се страхува, защото е тормозен цял живот

72-годишният македонски българин Драги Каров е осъден на последна инстанция в Република Северна Македония заради публикация в социалната мрежа "Фейсбук", потвърди самият той пред Actualno.com. Присъдата на Каров е издадена от Апелативния съд в Скопие. Той е осъден за една година условно за тригодишен срок и е признат за виновен за разпространение на говор на омразата и расизъм.

Според него обаче делата срещу българите се придвижват много бързо.

За какво става въпрос?

Публикацията, за която Каров е осъден, била насочена срещу Иван Мирчевски, директор на македонската телевизия "Канал" 5, чийто собственик Емил Стоименов, както знаем е с български паспорт. Припомняме, че медията беше дадена за пример в доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантноста за говор на омразата срещу българите.

"Тези, които ме обвиняват за говор на омразата - те разпространяват такъв. Кои са те - това са Канал 5. Иван Мирчевски е колонист, сърбин и удбаш, заедно с Емил Стоименов и Борис Стоименов. Те са удбаши, които работят за старите служби", заяви Драги Каров пред медията ни.

Българинът се е ядосал, защото Мирчевски е писал обидни думи срещу България и българките. "Той е удбаш и като удбаш ме дава на прокурор и ме дават на съд. Полицията и всичко е под контрол на УДБА", казва Каров.

Припомняме, че УДБА е бившата репресивна служба на Югославия, за която се говори, че все още действа на територията на Северна Македония.

Каров не е сломен - даже напротив

Драги Каров е на 72-години, наскоро е получил тежка диагноза рак, но твърди, че има подобрение.

След присъдата той не е сломен, даже напротив - категоричен, че не се предава и ще се бори. "Ще се боря срещу рака и сърбокомунизма, измислен от Сталин, Тито и Георги Димитров", заяви още македонският българин. На мнение е, че македонизмът, сърбокомунизмът и удбашите са по-лоши от коварната болест.

"Македонската нация е измислена"

Дядо му е българин, седем години е лежал в затвора, комита и войвода, участвал е в битката на Чаталджа.

"Баща ми 83-та година е съден и казва: ние сме българи, македонската нация е комунистическа нация, осъден на три години", заяви Каров, който споделя същото мнение.

Самият Каров още млад заедно с Георги Пеев, Слободан Ангелков сформират тайна младежка организация, за да работят за българската идеология във Велес. Създават и местния комитет на ВМРО-ДПМНЕ.

Тормоз през целия живот

"Много пъти съм съден, бит, арестуван от страна на сърбокомунистите в Македония. Не ми е за първи път. Аз съм свикнал, за мен е нормално да ме съдят. Нека да ме съдят.Аз не се страхувам, че ме съдят. Кои ме съдят - сърбокомунистите сталинистки титовисти - сега северджани", заяви още Каров.

Той продължава, че 70 години непрекъснато го тероризират същите тези хора, а сега на власт са техните внуци.

Призив към България

Каров не е потърсил подкрепа от България, но не е и получил такава, но има призив към страната.

"България самата трябва като държава да застане да ни защитава нас българите на територията на Македония. Засега няма никаква подкрепа", каза още Каров. ОЩЕ: Омраза срещу българите и дискриминация: Ето колко са случаите на месец в Северна Македония

Случаите на омразата и дискриминацията срещу българите

Припомняме, че вчера посланикът на Република България в Скопие Желязко Радуков обяви пред Комисията за българите извън страната в 52-ото Народно събрание, че на месец има по 3-4 случая, в които български граждани или македонски българи се обръщат към посолството ни, защото са дискриминирани, към тях е проявена форма на омраза или усещат, че са нарушени правата им.

Посланикът уточни, че не на всички от случаите посолството е в състояние да помогне. "Като разберат колко публично трябва да застанат, колко сложна е процедурата - половината се отказват и предпочитат да замълчат", обяснява още посланик Радуков.

Припомняме, че през 2024 г. Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина пред ресорната комисия в парламента, обяви, че българската държава комуникира нелегално с македонските българи, защото това не е безопасно. ОЩЕ: "Не е безопасно": Българската държава комуникира нелегално с македонските българи