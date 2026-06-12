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Цял тон наркотици за 55 млн. евро конфискува Турция на границата с Гърция

12 юни 2026, 14:43 часа 398 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Цял тон наркотици за 55 млн. евро конфискува Турция на границата с Гърция

Турските гранични служители конфискуваха тази седмица над един тон наркотици, скрити в камион на гръцката граница, съобщиха властите, цитирани от АФП и БГНЕС.

Според министерството на търговията пратката е била заловена на граничния пункт Ипсала в северозападна Турция и е съдържала наркотици на стойност над 55 милиона евро (64 милиона долара), включително метамфетамин, хероин и опиум.

Информационните агенции DHA и IHA съобщиха, че камионът е дошъл от Иран.

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Турските власти съобщиха, че през 2025 г. са конфискували общо 33,6 тона наркотици с пазарна стойност от близо 840 милиона евро.

Турция граничи с Иран и се намира по т.нар. “Балкански маршрут“, използван за транспортиране на афганистански хероин към Европа.

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Турция Наркотици Граница трафик на наркотици
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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