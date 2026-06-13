Нови подробности за BG собственика на Канал 5: Приятел на дядо му разказа за голямо предателство в семейството

За голямо предателство в семейството на българина и собственик на една от най-влиятелните македонски телевизии Канал 5 Емил Стоименов, разказа пред Actualno.com македонският българин от Велес Драги Каров, който е бил приятел с брата на дядото на Емил Стоименов - Алекса Стоименов, който както знаем е награден с медал "100 години Илинденско-Преображенско въстание" от Георги Първанов през 2003 г.

Собственикът на Канал 5 не е бил съвсем честен пред България

Припомняме, че медията ни публикува преписката за придобиване на българско гражданство на Емил Стоименов, в се хвали със собствеността на Канал 5, но и в която собственоръчно е споменал и името на своя дядо - Алекса Стоименов.

Алекса е участвал в нелегална младежка група на Вътрешната македонска революционна организация, поради което лежи 12 години в затвора, а по-късно участва в Македонската патриотична организация в Брюксел.

Оказва се, че собстненикът на Канал 5 е изкривил малко информацията в документацията, тъй като Алекса Стоименов не му е дядо по права линия, а брат не неговия дядо.

В документите Стоименов е написал, че Борислав Стоименов му е баща, а от публична информация в интрнет се вижда, че Борислав, който е бивш политик от ВМРО-ДПМНЕ е племенник, а не син на Алекса. Това потвърди и 72-годишният Драги Каров, който разказа, че е бил добър приятел с Алекса Стоименов. ОЩЕ: Дядото с български медал: Внукът създаде македонска телевизия, за да нарича дейци като него "окупатори" (ДОКУМЕНТИ)

Предателството в семейството

"Борис Стоименов, баща на Емил Стоименов, когато ходил в Брюксел при Алекса - се връщал в страната да го клевети на тайните югославски удбашки служби", добави Каров.

По думите на Каров - Алекса е знаел, че племенника му Борис има досие в службите.

"Всички знаят, че която и враст да дойде в Северна Македония - Емил Стоименов, е с всичките власти", каза Каров.

Припомняме, че макар и той да е българин - телевизията на Стоименов - Канал 5, беше дадена като пример за говор на омразата срещу българите в Шестия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, приет на 29 юни 2023 г.

"Всичко е под контрола на Сърбия"

Разказвайки за миналото - Драги Каров обобщава, че и сега всичко е под контрола на Сърбия.

"Сега Емил Стоименов прилага нови методи чрез новинарите. Тук при нас, за да си новинар - трябва да си удбаш. Или да си премиер, трябва да работиш за службите. Всичко е под контрол над Сърбия", добави Каров. ОЩЕ: Болен от рак и с присъда: 72-годишният македонски българин Драги Каров не се страхува, защото е тормозен цял живот