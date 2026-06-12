"Не може кандидат за ЕС да води политика срещу ЕС": Любчо Нешков с остри думи към Скопие и Белград

"Сега е английският, преди беше знамето, преди това джапанките. Това не е дневният ред на Европейския съюз, не е дневният ред на Северна Македония. Те дори не се държат като македонци. Нали за тях основния въпрос е националността и езика? Не е ли София най-доброто място да говориш на македонски?" Това мнение изрази журналистът и собственик на агенция БГНЕС Любчо Нешков в ефира на bTV относно искането на президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова към българските журналисти да й задават въпроси на английски.

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По думите му ЕС и България трябва да вземат мерки заради доктрината на "сръбския свят" и Сърбия, а те ги подценяват. "Те се гордеят че имат руско въоръжение с ултразвукови китайски ракети. Това нещо в центъра на София разбират ли за какво става думи?", попита той. И отново повтори, че темата се подценява. "Не може страна, която води преговори за членство в ЕС, да води подобна политика срещу ЕС", каза журналистът.

Нешков бе категоричен, че от 10 години Сърбия не е отворила нито една преговорна глава. "В момента наивни политици в Брюксел предлагат някаква втора-трета категория членство. Те им предлагаха първа категория и не го искат. Тук става въпрос за рискова ситуация, защото вие имате документи, че регионът е изправен пред много сериозна опасност", каза той.

Относно вписването на българите в конституцията, той обясни, че над 71% са македонските граждани, които искат членство в ЕС, защото те плащат цената.

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"Съдбата на Северна Македония е много тъжна", каза той. И припомни, че е имало гигантски натиск за обявяването на независимостта на Македония. "Какво им сервира тогавашното управление – референдум, в който пишеше дали искат да станат независима държава и дали после искат да станат част от по-голям съюз. Решението е само едно – македонските лидери да бъдат македонци, а не да правят шоу с английски на ниско ниво", каза Нешков.