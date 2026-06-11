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„Само от хола събрах четири кофи градушка“: Страховита буря в Словения (ВИДЕО)

11 юни 2026, 18:28 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
„Само от хола събрах четири кофи градушка“: Страховита буря в Словения (ВИДЕО)

Силна буря с градушка е ударила Словения, съобщава сръбската медия n1info, позовавайки се на информация на N1 Slovenia. Едно от засегнатите селища е Кланец, близо до Коменда. Местният жител Алойзий Франц разказа пред словенската медия, че бурята е започнала с проливен дъжд, последван от градушка и силен вятър.„Пет смърча паднаха пред очите ми, част от покрива беше отнесена, прозорците бяха счупени и все още нямам ток. Само четири кофи с градушка изкарах от хола. Влезе през счупените прозорци“, каза Франц.

Той добави, че подобна силна буря имало в Кланец преди 30 години.

Други засегнати места

Друго засегнато населено място е Камник, където по-голямата част от щетите вече са отстранени

Кметът на Камник, Матей Слапар, заяви, че бурният вятър и обилните валежи са причинили множество проблеми в цялата община.Наводнени са и две училищни сгради - начално училище „Мария Вера“ и училище „Цириус Камник“.

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Служителите са отстранили щетите през нощта, така че днес учебните занятия протичат нормално.

Вятърът е събарял стени

„Най-лошото продължи около 15 минути“ Председателят на пожарната бригада в Церклье, Марян Лусковец, заяви, че южните и югоизточните части на общината са пострадали най-много. „Покривите бяха счупени от вятъра, а покривните конструкции бяха отнесени. Смятаме, че са засегнати над 30 места“, каза той.

Според него най-големите щети са причинени само за петнадесет минути, около 20:30 ч. Вятърът е бил толкова силен, че е съборил стени, издухал прозорци и врати и е причинил огромни щети на селското стопанство. ОЩЕ: Торнадо удари Рим: Дървета и покриви летяха из италианската столица (ВИДЕА)

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Словения Градушка буря лошо време
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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