Омраза срещу българите и дискриминация: Ето колко са случаите на месец в Северна Македония

Посланикът на Република България в Скопие Желязко Радуков обяви пред Комисията за българите извън страната в 52-ото Народно събрание, че на месец има по 3-4 случая, в които български граждани или македонски българи се обръщат към посолството ни, защото са дискриминирани, към тях е проявена форма на омраза или усещат, че са нарушени правата им. Заседанието на комисията беше свикано по повод забраната от страна на Северна Македония спрямо македонската българка Ива Михайлова от Кочани, която иска да се лекува в България.

"Всяка седмица получаваме по 7-8 молби за консулска подкрепа, съвет или насочване. Това са съвсем нормални случаи, които има във всяка една държава. Това, което ни отличава, че доста по-често имаме случаи, при които български грааждани или македонски българи отправят към нас апел във връзка с тяхното усещане, че са им нарушени правата, за проявена форма на дискирминация, или е проявена някаква фхорма на омраза", поясни посланик Радуков.

Защо българите предпочитат да замълчат?

Посланикът уточни, че не на всички от случаите посолството е в състояние да помогне. "Като разберат колко публично трябва да застанат, колко сложна е процедурата - половината се отказват и предпочитат да замълчат", обяснява още посланик Радуков.

Припомняме, че през 2024 г. Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина пред ресорната комисия в парламента, обяви, че българската държава комуникира нелегално с македонските българи, защото това не е безопасно. ОЩЕ: "Не е безопасно": Българската държава комуникира нелегално с македонските българи