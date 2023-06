Кораб с мигранти потъна в Гърция, има жертви

Разследването е в разгара си, а според оценките на борда е имало поне 400 души, поради което има опасения, че стотици хора са изчезнали.

Според служители на бреговата охрана телата на 17 мигранти са били извадени от кораба, потънал край Пилос в международни води.

17 migrants dead, 100 rescued as ship sinks off Greece: Athens (AFP) -



Greece's coastguard said 17 migrants died early Wednesday after their boat capsized and sank off the Peloponnese, while around 100 others were rescued.



