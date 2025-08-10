Гърция се хвали с данни за износа на кисело мляко

Нашата южна съседка Гърция се хвали с износа си на кисело мляко. Между 2014 и 2023 година износът на гръцко кисело мляко, както на търговски марки, така и на частни марки, се е утроил почти, съобщи гръцкото издание Kathimerini. През 2014 г. износът на кисело мляко възлиза на 44 706 тона на стойност 111 милиона евро, докато през 2023 г. износът надхвърля 127 000 тона на стойност около 325 милиона евро.

Кой е доминиращият играч?

FAGE е пионер в износа на цедено кисело мляко през 1983 г., започвайки с пазара в Обединеното кралство. Компанията все още е активна в износа, но сега доминиращият играч е Kri-Kri, базирана в регионалната единица Серес в Северна Гърция. А Италия е изпреварила Обединеното кралство като най-голям експортен пазар.

Продажбите на млечни продукти на Kri-Kri, предимно кисело мляко, достигнаха 205 милиона евро през 2024 г. от общите продажби от 256,4 милиона евро. Износът на млечни продукти представлява 62% от общата сума, или 129 милиона евро.

Компанията изпълнява инвестиционен план на стойност 52 милиона евро за разширяване на производствения капацитет; след завършването му, в края на 2027 г., се очаква общите продажби да надхвърлят 500 милиона евро.