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Морето отнесе надуваем дюшек с дете на туристи в Гърция

29 юни 2026, 14:56 часа 253 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Морето отнесе надуваем дюшек с дете на туристи в Гърция

5-годишно момче на туристи в Гърция е било отнесено в морето на надуваем дюшек край северния егейски остров Лимнос. Причината била силния вятър в района, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовайки се на съобщение на властите в южната ни съседка. Всичко започнало след като детето си играело на надуваем душек в морето. Изчезването довело до незабавно издирване, което е осъществено от гръцката брегова охрана и доброволци.

В крайна сметка то е било намерено и спасено от спасителна лодка, преди да бъде изведено безопасно на брега. Съобщава се, че е в добро здраве. ОЩЕ: Гърция започва да гори: Тротинетка подпали хотел, горски пожар в Коринт (ВИДЕО)

Арестуваха родителите му

Бреговата охрана в Мирина, столицата на Лимнос, арестува двамата 37-годишни румънски настойници на момчето по подозрение в застрашаване на непълнолетно лице. Води се разследване.

Призив на гръцките власти

След инцидента коментар по темата направи и гръцкият министър на морското дело Василис Кикилиас. 

Той призова обществеността в публикация в социалните медии да спазва инструкциите за безопасност на бреговата охрана. 

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Министърът предупреди за опасностите, породени от надуваемите водни играчки и дъските за гребане, особено когато децата са в морето, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил

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Егейско море Гърция спасяване дюшек водно спасяване
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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