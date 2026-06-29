Морето отнесе надуваем дюшек с дете на туристи в Гърция

5-годишно момче на туристи в Гърция е било отнесено в морето на надуваем дюшек край северния егейски остров Лимнос. Причината била силния вятър в района, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовайки се на съобщение на властите в южната ни съседка. Всичко започнало след като детето си играело на надуваем душек в морето. Изчезването довело до незабавно издирване, което е осъществено от гръцката брегова охрана и доброволци.

В крайна сметка то е било намерено и спасено от спасителна лодка, преди да бъде изведено безопасно на брега. Съобщава се, че е в добро здраве. ОЩЕ: Гърция започва да гори: Тротинетка подпали хотел, горски пожар в Коринт (ВИДЕО)

Арестуваха родителите му

Бреговата охрана в Мирина, столицата на Лимнос, арестува двамата 37-годишни румънски настойници на момчето по подозрение в застрашаване на непълнолетно лице. Води се разследване.

Призив на гръцките власти

След инцидента коментар по темата направи и гръцкият министър на морското дело Василис Кикилиас.

Той призова обществеността в публикация в социалните медии да спазва инструкциите за безопасност на бреговата охрана.

Министърът предупреди за опасностите, породени от надуваемите водни играчки и дъските за гребане, особено когато децата са в морето, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил