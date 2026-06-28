Гърция започва да гори: Тротинетка подпали хотел, горски пожар в Коринт (ВИДЕО)

Пожар избухна в хотел в района Омония в центъра на Атина рано в неделя сутринта, като един човек е откаран в болница за лечение, предаде гръцкото издание Kathimerini. Гостите на хотела бяха евакуирани от сградата на улица „Дору“ от пожарникари като предпазна мярка. Според пожарната служба, пожарът е възникнал в складово помещение на партера на сградата. Към момента огънят е овладян от пожарникарите. Движението в района е било нарушено по време на гасенето на пожара. Властите разследват обстоятелствата около пожара.

Междувременно по информация на изданието Proto Thema пожарът в хотела в Омония е причинен от експлозия на електрическа тротинетка.

Евакуация в Коринт

Междувременно пожар избухна по обяд в неделя в гориста местност близо до Коринт, в района на Пефкали, което накара властите да издадат спешен сигнал на 112, с който се инструктира жителите да се евакуират и да се придвижат към Софико по магистралата Коринт-Епидавър. Според последната актуализация от властите, издадена малко след 14:00 часа, пожарът вече отшумява. Пожарът е избухнал малко преди 13:00 часа в район с разпръснати наблизо къщи. Няма данни за жертви или материални щети, а пожарникарите описват пожара като мащабен.

Разгърнатата местна полиция е разгърната с мощни противопожарни сили, включително близо 20 пожарни коли, седем самолета и два хеликоптера, като усилията за овладяване на пожара продължават. ОЩЕ: Оранжев код за риск от пожари в Гърция