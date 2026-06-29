Кабинетът "Радев":

Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил

29 юни 2026, 7:51 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Cyplive - Портал для жителей и гостей Кипра
Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията се разиграва в събота вечерта в село Ксилофагу, намиращо се в окръг Фамагуста, като районът попада под правната юрисдикция на британската военна база „Декелия“. Двете деца — брат и сестра на възраст осем и десет години, са пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната си ваканция при своя баща.

ОЩЕ: Две малки деца издъхнаха в автомобил заради горещата вълна във Франция

В съботната сутрин бащата и неговата партньорка - мащеха на децата, са заминали на работа. Предполага се, че след тяхното напускане на дома, двете непълнолетни деца са влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени докрай причини са останали заключени вътре. Превозното средство е било паркирано в открито поле в непосредствена близост до жилищна кооперация, съобщи кметът на Ксилофагу Георгиос Юлианос.

Сигналът за намерените в безсъзнание деца е подаден в полицията на британската база малко след осемнадесет часа вечерта. На място незабавно пристигат екипи на спешна медицинска помощ и полицейски патрули. Медицинските служители, които са се опитали да окажат първа помощ, са констатирали, че по телата на децата вече има признаци на вкочаняване, което свидетелства, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. Допълнително са регистрирани повърхностни изгаряния по кожата, причинени от интензивното и продължително излагане на силното слънце в затворения автомобил.

ОЩЕ: Трагична вест: Две деца от школата на Славия са загубили живота си в автомобилна катастрофа

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Децата са транспортирани към болницата, където дежурните лекари единствено са потвърдили фаталния край. Първоначалните данни от огледа сочат, че непосредствената причина за смъртта е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремните температури в купето. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза и аутопсия за точното установяване на причините за смъртта.

След инцидента бащата на децата и неговата партньорка са арестувани от органите на реда по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. В момента властите провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
автомобил Кипър Жега задушаване българчета горещини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес