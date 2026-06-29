Трагедия в Кипър: Две български деца се задушиха в автомобил

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията се разиграва в събота вечерта в село Ксилофагу, намиращо се в окръг Фамагуста, като районът попада под правната юрисдикция на британската военна база „Декелия“. Двете деца — брат и сестра на възраст осем и десет години, са пристигнали от България в Кипър, за да прекарат лятната си ваканция при своя баща.

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В съботната сутрин бащата и неговата партньорка - мащеха на децата, са заминали на работа. Предполага се, че след тяхното напускане на дома, двете непълнолетни деца са влезли в паркирания наблизо автомобил и по неизяснени докрай причини са останали заключени вътре. Превозното средство е било паркирано в открито поле в непосредствена близост до жилищна кооперация, съобщи кметът на Ксилофагу Георгиос Юлианос.

Сигналът за намерените в безсъзнание деца е подаден в полицията на британската база малко след осемнадесет часа вечерта. На място незабавно пристигат екипи на спешна медицинска помощ и полицейски патрули. Медицинските служители, които са се опитали да окажат първа помощ, са констатирали, че по телата на децата вече има признаци на вкочаняване, което свидетелства, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. Допълнително са регистрирани повърхностни изгаряния по кожата, причинени от интензивното и продължително излагане на силното слънце в затворения автомобил.

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Децата са транспортирани към болницата, където дежурните лекари единствено са потвърдили фаталния край. Първоначалните данни от огледа сочат, че непосредствената причина за смъртта е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремните температури в купето. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза и аутопсия за точното установяване на причините за смъртта.

След инцидента бащата на децата и неговата партньорка са арестувани от органите на реда по подозрение в престъпна небрежност, довела до смърт. В момента властите провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор.