Отложиха най-важното заседание по делото за пожара в Кочани

Основното заседание по трагедията с „Пулс“, което първоначално беше насрочено за утре, е отложено и процесът продължава на 26 януари, предаде македонската медия Скопје1.мк. Отлагането е поискано от адвокат Сузана Йошевска-Анастасовска, защитник на един от подсъдимите, който вчера беше избран за член на Съдебния съвет. Поради новосъздадената длъжност тя вече не може да практикува адвокатска професия, затова съдът прецени, че на подсъдимата трябва да се позволи да наеме нов защитник и да ѝ се даде време да се запознае с делото.

Както съобщи Основният наказателен съд в Скопие, отменя се само заседанието за утре, като всички проведени досега заседания и представени доказателства остават валидни, а процедурата ще продължи на следващата, предварително определена дата - 26 януари.

Коя е Сузана Йошевска-Анастасовска

Сузана Йошевска-Анастасовска беше избрана за член на Съдебния съвет на вчерашното заседание на Парламента, заедно с доцент Арлинда Кадри-Шахинович, по предложение на председателя Гордана Силяновска-Давкова.

Делото "Пулс"

Делото по „Пулс“ е във фазата на доказване и трябваше да продължи с изслушване на законните представители на пострадалите страни. Всички 35 подсъдими заявиха в началото на процеса, че не се чувстват виновни за трагедията, въпреки че някои от тях изразиха съчувствие към семействата на жертвите. ОЩЕ: Делото "Кочани" продължава: Съмнения за цианидни газове в злополучната нощ